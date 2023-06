Le responden a Pilar Cisneros: “Nos molesta que se refiera al chayote como si no sirviera para nada”

Los chayoteros están chivas con la diputada Pilar Cisneros, por bajarle le piso al chayote. Archivo / Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

Un grupo de chayoteros le mandaron un recadito a la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien en días pasados se refirió como “proyectos chayote”, a algunos de los proyectos de ley que se presentan en la Asamblea Legislativa.

La legisladora dijo, en una entrevista con La República, que: “a mí no me importa que llegue a presentar cuatro proyectos en cuatro años, lo que sí me importa es que tengan relevancia para el país. No se trata de presentar proyectos chayote”, lo que provocó la molestia de los productores de esta hortaliza, infaltable en la dieta de los ticos.

Nancy Brenes, directora de la Cámara de Exportadores de Chayote, comentó, en representación de los chayoteros, que la molestia viene porque hablan de proyectos chayote, refiriéndose a que el chayote no sirve para nada y se desvaloriza por el desconocimiento de lo que representa para el país.

“Un 80 por ciento del chayote que se produce se exporta y el 20 por ciento restante es de consumo nacional, es una fuente de divisas para el país y una de las principales fuentes de ingresos del cantón de Paraíso de Cartago.

Para los chayoteros, la diputada Pilar Cisneros se refirió de forma despectiva a este producto emblema de la dieta del tico. Asamblea Legislativa.

“Se habla despectivamente del chayote, cuando es un producto que se consume en el continente europeo y gracias a la producción de chayote se generan dos mil empleos directos y seis mil indirectos, es un sector organizado que tiene el control de lo que se siembra en el país, de lo que sale de Costa Rica”, expresó.

La Cámara de Exportadores invitó a la diputada a la inauguración de la Feria del Chayote, que iniciará este viernes 2 de junio, en el gimnasio municipal de Santiago, en Cartago y sus alrededores.

“La invitamos para que conozca el chayote y vea que no es algo despectivo, pero no podrá asistir. Tal vez ella desconoce la importancia de este producto y esperamos que una vez que pase el trajín de la feria pueda acompañarnos para conversar con ella”, afirmó Brenes.

Vuelve con todo

Luego de casi ocho años de no realizarse, la Feria del Chayote vuelve para mostrar lo mejor de este producto.

“Creo que es uno de los productos más consumidos a nivel nacional, es común verlo en las casas, pero la gente únicamente lo relaciona con un picadillo, en las chancletas o en la olla de carne, pero se pueden preparar muchas cosas.

“Es una hortaliza saludable, que ayuda a la hipertensión, es bajo en azúcar y le ayuda a mantener una dieta saludable. Con el chayote se pueden preparar otros platillos como ceviche, fideos y rompope”; comentó.

En la feria verá arreglos florales hechos con chayote. Archivo.

La feria se extenderá hasta el domingo y los asistentes podrán entrar de forma gratuita y disfrutar de conciertos, pasacalles y concursos, como el del chayote más pesado o la persona que empaca chayotes más rápido.

Además, se podrá ver cómo se hacen flores con chayote, se venderán ensaladas, conservas, helados y escabeche a base de chayote y se degustará el picadillo más grande de chayote, hecho para 5 mil personas.

“Habrá pasacalles y un tour de chayotes, donde los asistentes se montarán en un chapulín para hacer un paseo por una chayotera. También se venderá bisutería, arte en cuero, porcelana fría, suculentas, textiles y ropa para mascotas”, comentó.

El viernes la feria será de 2 p.m. a 7 de la noche; el sábado de 10 de la mañana a 8 p.m., y el domingo de 10 a.m. a 7 de la noche.