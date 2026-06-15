¿Le sonrió la suerte? El tercer premio de la Lotería Nacional repartió ¢14 millones este domingo

El tercer premio de la Lotería Nacional repartirá ¢14 millones por entero. (Albert Marín/Albert Marín)

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 14 de junio el sorteo ordinario 4905 de la Lotería Nacional, una jornada que podría cambiarle la vida a más de un costarricense.

Entre los premios principales destaca el tercer premio, que repartió ¢14 millones por entero al número favorecido.

Número: 27

Serie: 929

Si usted compró lotería para este sorteo, lo mejor es que revise cuidadosamente sus billetes para confirmar si resultó favorecido con alguno de los premios.

JPS (cap/captura)

La JPS recuerda que para cobrar cualquier premio es indispensable presentar el entero o las fracciones ganadoras que coincidan con el número y la serie seleccionados durante el sorteo.

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Además de los tres premios principales, la institución también distribuye 97 premios adicionales en distintas categorías, lo que aumenta las posibilidades de que más personas resulten ganadoras.

Por esa razón, las autoridades recomiendan no tirar los billetes hasta verificar todos los resultados oficiales.

El sorteo de este domingo también mantuvo la expectativa de miles de jugadores por el acumulado, que alcanzó muchos millones y continúa siendo uno de los premios más atractivos para quienes prueban suerte semana tras semana.

Las fracciones tuvieron un valor de ¢2.000 cada una, mientras que el entero se vendió en ¢10.000.

Si usted participó en este sorteo, es momento de sacar el billete y revisar cuidadosamente los resultados. Tal vez la suerte decidió visitarlo este domingo.