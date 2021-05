Así que aunque los ticos no somos de fijarnos en etiquetas ni fechas de vencimiento, es mejor que empecemos a aplicar esta práctica para que no nos metan gato por liebre y revisemos que las latas de leche evaporada o condensada que llevemos a casa no sean de los siguientes lotes de fabricación: 80430219, 80940219, 80530219 A, 80540219 A, 80570219 A o 80580219 A.