Leonel Baruch le responde a Pilar Cisneros: “Lo que usted quisiera no es asunto mío”

Leonel Baruch llegó indispuesto con Pilar Cisneros por la comparecencia del lunes pasado. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El empresario Leonel Baruch llegó este lunes nuevamente a comparecer a la Comisión Especial de Financiamiento de Partido Políticos de la Asamblea Legislativa.

Baruch estuvo acompañado por dos hombres, Álvaro Saborío, gerente general del BCT (del que Baruch es accionista), y Mario Gómez, presidente de la fiduciaria que participó en el otorgamiento de créditos a partidos políticos en las elecciones anteriores.

LEA MÁS: Dueño de CRHoy asegura que Pilar Cisneros le pidió que atacara al periódico La Nación

La comparecencia empezó tranquila, ya que Mario Gómez explicó el procedimiento para entregar los créditos de los grupos políticos, cuyo proceso es similar al de una persona física en la que el cliente solicita un crédito, el banco analiza si es viable o no y luego, se le informa al solicitante si se le da la plata o no.

Pilar Cisneros se vuelve a enfrentar

Luego don Álvaro habló sobre las tasas de interés otorgadas a los partidos políticos y las ganancias que ha tenido el BCT en las últimas dos campañas políticas, reveló que en la del 2018 fue de ¢98 millones y en el 2022 fueron ¢93 millones, a estos montos hay que rebajar el IVA y el impuesto de Conape.

Luego de eso, la diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), le hizo unas preguntas a Leonel Baruch, en las que quedó muy claro que la relación entre ambos es bastante tensa.

LEA MÁS: ¿Quiere volver a estudiar, pero le preocupa su edad?

Cineros le consultó a Baruch si era cierto que desde los 44 años no paga impuestos porque obtiene sus ganancias de los dividendos de acciones de distintas empresas, lo cual le molestó, por lo que le dijo que si le hacía preguntas esperaba que lo dejara contestar y que no le atravesara el caballo como ocurrió el lunes pasado.

Pilar Cisnero calificó la actitud de Baruch como una falta de respeto. (Jose Cordero)

Eso hizo que se armara un pleito porque Cisneros dijo que Baruch le estaba faltando el respeto y que evidentemente no quería responderle.

“Respete mi tiempo, le estoy haciendo una pregunta muy concreta, le ruego que me diga si hace 25 años, es correcto, ¿usted no está registrado en Hacienda?”, preguntó Cisneros.

“Dada es forma de interrogatorio suyo...” estaba diciendo Baruch, cuando Pilar pidió un receso.

Whatsapp Video 2023-06-26 At 10.44.26 Am

“Dada mi experiencia con la forma en la que usted interroga, como sí quiero contestar, voy a contestar en mi tiempo, sin que usted me interrumpa, si quiere me dicta las preguntas, yo las apunto... lo que usted quisiera no es asunto mío”, dijo el empresario mientras Cisneros le decía que debía responder en el tiempo de ella.

Luego se dieron más hachazos entre Baruch y Cisneros, por lo que el resto de la comparecencia siguió bastante tensa.