Ley jaguar recibe nuevo golpe tras rechazo del TSE a solicitud para recoger firmas para referéndum

Nota luctuosa: el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció este miércoles 4 de diciembre, a las 3:28 de la tarde, el “fallecimiento”, por muerte natural, de las solicitudes de recolección de firmas para los referéndums sobre el proyecto “ley jaguar” para fortalecer la gestión pública y su fiscalización”, y la “Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo”.

Nota Luctuosa: El TSE confirma la “muerte” de la solicitud para recoger firmas del referéndum de la ley jaguar”. En la foto, Edgar Espinoza y su esposa la diputada Pilar Cisneros. (Cortesía)

La iniciativa para recoger firmas en la ley jaguar fue hecha por Edgar Espinoza Rodríguez, esposo de la diputada Pilar Cisneros; en el caso del cannabis para uso recreativo, la hizo Erick González Camacho. El presidente Rodrigo Chaves es quien más duro ha empujado para que, de alguna forma, se apruebe la ley jaguar.

En este tema, el TSE explica: “No puede someterse a referéndum porque, como en su momento lo señaló el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, no incorpora un aspecto hasta el momento no regulado en el ordenamiento jurídico, no representa una reforma en el sistema, no agrega ni elimina ninguna competencia de la Contraloría.

“Es solo una ‘repetición normativa’, que es cuando la legislación dice algo de una forma y se desea crear otra que expresa lo mismo con otras palabras”.

El TSE también "muerteó" la solicitud de recoger firmas para el referéndum de la cannabis para uso recreativo. (JUAN MABROMATA/Juan Mabromata/AFP)

Sobre el cannabis, aseguró que la decisión es bajo la cobija de criterios ya dados por la Sala Cuarta, los cuales advierten que esa ley, de ser aprobada, provoca que el país incumpla obligaciones internacionales que se firmaron con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

“Para el TSE esa incompatibilidad del proyecto con las citadas obligaciones internacionales provoca un vicio de constitucionalidad, pues el artículo 7 de la Constitución Política otorga “autoridad superior a las leyes” a los instrumentos internacionales que han sido aprobados por Costa Rica”.