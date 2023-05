Liberty se voló 13 canales analógicos de un solo guamazo y cambió otros de lugar

Doña Nidia Vega vive en barrio Cuba, tiene Liberty del servicio analógico y el pasado 15 de abril se levantó para ver sus novelas en el canal 10, el Canal de las Estrellas, Televisa, y no lo encontró y cuando puso las noticias del mediodía de Repretel, tampoco las encontró en el canal 6.

Llamó a Liberty para ver qué había pasado, porque perdió los canales del 1 al 6, ya que estaban en azul y fue cuando le dijeron que habían hecho cambios en la ubicación y que, incluso, habían quitado canales.

La invitaron a pasarse a televisión digital y ella dijo que sí, pero le argumentaron que debía esperar porque no tenían cajitas para ese servicio.

Como doña Mayela amanecieron 10 de cada 100 clientes de Liberty (antiguo Cabletica), el motivo es porque la cablera, de un solo pescozón en la pura quijada, tomó la decisión, desde el pasado 15 de abril, de quitar y cambiar canales de ubicación en su servicio de cable analógico.

Pasaron de 60 a 47 canales y, por ejemplo, pasaron a Repretel canal 6 al número 10, donde estaba, hasta hace una semana, el Canal de las Estrellas de México, o sea, Televisa.

Liberty pasó de 60 a 47 canales en su servicio analógico. (Tomada del Facebook de Liberty)

El cable analógico es el que, por así decirlo, se ha tenido en el país toda la vida y Liberty, en su afán de que todos sus clientes pasen a un servicio 100% digital, está haciendo todos estos movimientos, sin embargo, hay clientes insatisfechos porque, aseguran, no hay suficientes cajas digitales aún.

José Pablo Rivera, director de comunicación de Liberty, nos respondió algunas preguntas en este apagonazo a la fuerza que le está dando a sus clientes analógicos.

José Pablo Rivera de Liberty confirma que el cable digital es a lo que van a llegar dentro de un poco con un 100% de clientes digitalizados.

-¿Por qué quitaron canales y le cambiaron de ubicación a otros?

Hemos venido trasladando nuestro modelo de cable tradicional (analógico) a un modelo digital, el cual le ofrece a los clientes más y mejores condiciones en calidad y contenido, también ofrece aplicaciones más robustas.

-¿Por qué apagaron todo del canal 1 al 6 de un solo mamellazo?

Es parte de la estrategia digital que tenemos. Aspiramos a tener un servicio de cable en Costa Rica 100% digital y así dejar de usar ineficientemente nuestra red con el servicio analógico.

-¿Imagino que eso también es una trompada en el precio?

No. Le garantizo que no. Lo que está pagando hoy día una persona por el servicio analógico, lo seguirá pagando por el servicio digital. Es más, buscando terminar con el servicio analógico no cobramos la cajita digital y el cliente tendrá, también sin pagar un colón más, Liberty Go y HBO+.

-¿Imagino que eso es un regalito de unos tres meses y después viene el subonazo de tarifa?

No. Le garantizo que la tarifa quedará igual. No tenemos como objetivo cobrar más, sino tener a todos los clientes 100% digital.

-Hay personas que aseguran que al llamar a Liberty les dicen que deben esperarse porque no tienen suficientes cajitas digitales, ¿eso es cierto?

No. Hemos hecho toda una estrategia para que, así sea, todos los clientes analógicos se pasen. Sí hay cajitas digitales para todos.

Por los momentos Liberty no cobrará la cagita digital y regala Liberty Go y HBO+. (Tomada del Facebook de Liberty)

-¿Era necesario quitar a Repretel de la ubicación 6?

Técnicamente, sí. Ocupábamos los espacios del 1 al 6 para mejorar nuestro servicio de Internet, es algo muy técnico y sí era necesario.

-O se pasan a digital o se pasan, ¿es así de simple?

Hacia eso vamos a la digitalización total. No quitamos canales para que alguien del servicio analógico intente recuperarlos o algo así, los quitamos por diferentes decisiones y una de ellas es el cambio a digital.

Este cambio tecnológico les brindará acceso a hasta 248 canales de televisión, 70 de ellos en alta definición, sin costo adicional en su plan actual de servicio, para el primer televisor.

-Si un cliente está feliz con su servicio analógico y quiere quedarse con él, ¿puede hacerlo?

Tenemos una estrategia en la cual vamos a llamar a todos los clientes con cable analógico para explicarles los beneficios del digital, también atenderemos a quienes nos llamen. Vamos hacia el cable digital 100% eso es un hecho.