Niña se puso el traje de su superhéroe favorito, su papá, quien reparte comida

La frase parece gastada y ahora con las redes sociales aparece por todos lados, pero es supercierta: “a los hijos se les predica con el ejemplo y no con solo palabras”. Pues este es el caso de Juan Francisco Reyes con su hija, María Belén Reyes Medina, quien tiene 6 años y ve a su papito como un superhéroe.

Para contarles esta historia es bueno que nos montemos en una moto y nos enrumbemos a Pavas, específicamente a Rincón Grande. Es ahí donde nos encontramos el hogar de don Juan Francisco y doña Scalett Medina, quienes además tienen otro hijo, un bebito que se llama Juan Sebastián.

María Belén estaba de lo más contenta con su trajecito. (Cortesía)

María Belén prácticamente desde que nació ha visto a su papá en un único trabajo, el de repartidor de comidas a domicilio con la plataforma digital UberEats. Don Juan tiene 5 años de trabajar repartiendo jamita.

Como el papá es siempre alegre y positivo, su hija ha crecido en una casa en la cual siempre le dicen con mucha alegría que la comidita que se pone en la mesa es gracias a los papás que trabajan.

Don Juan es un pulseador y nunca se queja de las largas jornadas de trabajo para poder sacar a su familia adelante. La moto que usa es alquilada, paga 40 mil colones a la semana por ella, pero para la hija es la motico del papá porque él la mantiene siempre bien chineada.

Buen ejemplo

Al crecer en un ambiente de tanta alegría por el trabajo que hacen sus papás a María Belén se le ha metido en el corazón ese trabajito del tata y le encanta verlo irse en moto con su maletín grande y cuadrado a repartir comidas.

LEA MÁS: Niño pidió que lo vistieran de repartidor de comida por el 1 de mayo para ser como el papá

Nada de traje de enfermera, ella pidió de repartidora de UberEats como su papá. (Cortesía)

Como su superhéroe

María Belén está en el kínder de Rincón Grande de Pavas y la maestra les pidió que este 2 de mayo cada alumno llegara vestido con algún oficio para tratar el tema del Día Internacional del Trabajo y así honrar a los breteadores.

Los papás de María salieron en carrera a buscarle un traje y se consiguieron uno precioso de enfermera y con tremenda ilusión se lo llevaron a su hija.

“Estábamos muy felices porque rapidito encontramos el traje y era muy lindo, sabíamos que María Belén se vería lindísima.

“Nuestra sorpresa fue tremenda cuando al enseñarle el traje ella arrugó la cara y dijo que vestida de enfermera no iría al kínder porque a ella le explicó la maestra muy bien que podían ir vestidos del oficio que ellos quisieran y tenían que explicar el por qué decidieron el traje.

“Llorando nos decía que ella iría vestida igual que su superhéroe que era yo, el papá, que quería un traje de repartidora de UberEats…yo no lo podía creer”, nos contó orgulloso don Juan.

Don Juan está superconmovido porque su hija lo ve como un superhéroe. (Cortesía)

¡A correr!

Cuando los tatas entendieron que no había otra salida más que cumplirle a María Belén, comenzaron las carreras. El papá pidió ayuda para lograr el diseño en una camiseta negra y así se fue a imprimirla y entre la noche del 1 de mayo y la madrugada de este 2 de mayo, los papás se pusieron a hacerle el maletín igualito al del papá.

LEA MÁS: Aserriceño reparte todos los días en su vespita más de 100 bollos de pan

“Tuvimos que correr mucho para hacerle el maletín. Agarré varias cajas de cartón y armé algo parecido a lo que yo ando. Usted no sabe lo alegre que se puso María Belén cuando vio el maletín que le hicimos, incluso, quería que la vistiéramos desde un día antes y dormir con el traje igualito al del papá.

“Me sacó las lágrimas, en verdad, porque no me imaginé que mi trabajo la impactara tanto a ella. Yo lo hago con mucho amor, pero uno no logra comprender cuánto impacta a los hijos con sus acciones”, reconoció el papá.

La propia María Belén habla claro sobre su superhéroe: “Cuando yo sea grande voy a estudiar inglés y voy a trabajar en el mismo trabajo de mi papá, repartiendo comida, me encanta lo que él hace”, comentó la pequeñita.

María Belén está en el kínder de Rincón Grande de Pavas y le encanta el inglés. (Cortesía)

Le preguntamos a la gente de UberEats sobre esta linda niñita y nos dijeron lo siguiente: “Para Uber Eats es de gran satisfacción conocer historias como la de Juan Francisco Reyes, que impactan de una forma positiva a sus familias, y contribuyen al crecimiento económico del país y a la movilización de productos y artículos de los más de 4000 comercios disponibles en la app”.