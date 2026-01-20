Limón 2026: Joven rompió un récord de 20 años de Gabriela Traña y ella respondió enviándole flores y unas tenis

En los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026, María Nellys Chaves, de Tilarán, le rompió un récord de atletismo a Gabriela Traña y ella respondió enviándole un ramo de flores y una orden de compra para un par de tenis nuevas.

Cuando María cruzó la meta de los 3.000 metros con obstáculos, no solo ganó una medalla de oro: escribió historia grande del atletismo costarricense.

Con un tiempo de 10 minutos, 48 segundos 94 centésimas, la joven fondista de 22 años derribó un récord nacional que pertenecía a Traña desde hace dos décadas, una marca que parecía intocable y que Gabriela logró en el 2006 en Puerto Rico, donde hizo 10:59.80.

María se tomó una foto con el ramo de rosas flores que le regaló Gabriela Traña y con sus medallas ganadas en Limón 2026. (Cortesía/Cortesía)

La mismísima Gabriela Traña, quién sabe cómo se las ingenió, pero le mandó al propio polideportivo de Siquirres un ramo de flores y una orden de compra para un par de tenis. “No la conozco, pero la admiro muchísimo. Fue demasiado lindo.

LEA MÁS: Gigi, la perra que llegó cuando más la necesitaban y hoy acompaña a Tarrazú en los Juegos Nacionales

“Que la propia Gabriela tuviese ese detalle habla demasiado bien de ella como ser humano y del atletismo como tal, porque demuestra que no hay rivalidades, hay apoyo entre atletas”, dice María, tremendamente agradecida.

Fue el segundo récord que le quita a Traña, el 31 de diciembre anterior ganó la carrera San Silvestre con un tiempo de 38 minutos y 13 segundos. Traña tenía el récord desde hace 15 años, con 38 minutos y 46 segundos.

Traña está muy feliz porque María le quitó un récord, eso, para ella, demuestra el avance del atletismo tico.

“No teníamos como meta el récord, queríamos hacer una carrera muy bien hecha. Cuando me faltaba una vuelta vi que sí se podía, pero había que apretar”, recordó María, todavía con la emoción atravesándole la voz.

El trabajo con su nuevo entrenador, Ariel Barrantes, fue determinante. “Con él todo cambió. Antes hacía 11:50, 12 minutos, ahora bajé de 11, algo que no creía posible.

“Cuando vi que podía romper el récord de Traña iba corriendo y agradeciendo a Dios, a mi familia y a mi entrenador. Jamás pensé que iba a bajar esa marca tan pronto”.

“Los récords son como los hijos”

Buscamos a Traña, quien muy alegre nos explicó que para ella “los récords son como los hijos, uno los tiene ahí y en cualquier momento se pueden ir. El tener un récord es una etapa que uno sabe que va a evolucionar porque alguien más trabaja en cualquier parte del país.

Aquí va, rumbo al oro y el récord en los 3 mil metros con obstáculos. (Cortesía/Cortesía)

“Ese récord en particular, para mí fue muy bonito porque fui la primera costarricense que impuso ese récord en tres ocasiones: con 11:30, 11:19 y luego en el Iberoamericano en Ponce, Puerto Rico del 2006, ese récord que bajó María”.

LEA MÁS: Juegos Nacionales Limón 2026: Familia Badilla-Estrada le ha dedicado su vida al balon, pero no al que piensa

Nos recuerda la exatleta que ella corrió los 3 mil obstáculos en 5 ocasiones y la llenó de muchas alegrías, pero fue una relación de amor y odio con esa prueba.

“Es que me daban pánico los obstáculos. La corría y celebraba buenos resultados, pero los obstáculos me provocaban mucha ansiedad, temor a caerme y lesionarme. Antes de competir me ponía muy nerviosa”, recordó.

Traña se alegra mucho por el récord de María, por ella y el país. “Demuestra que nuestro atletismo va creciendo. Espero que vengan más triunfos de ella, la felicito y la motivo a que siga trabajando y esforzándose, puede llegar todo lo lejos que quiera”, afirma Gabriela.

Un sueño propio

María Nellys es de la pura cepa de Monteverde, criada por sus papás, doña Guillese Madrigal y don Mario Chaves, en Santa Elena.

El amor por correr que nació solito. “A los nueve años el profe nos puso a correr en la escuela y gané. Ahí empezó todo”, contó. Este 2026 representó al cantón de Tilarán.

Don Mario acompañando a su hija en la primera carrera oficial, la organizada por el Colegio de Periodistas. María tenía 12 años. (Cortesía/Cortesía)

En Juegos Nacionales

La historia de María en los Juegos Deportivos Nacionales arrancó en 2018, en el Estadio Nacional, y lo hizo a lo grande.

En su primera experiencia ganó dos medallas de oro, una en 1.200 y otra en 2.000 metros planos, representando a Monteverde.

Un año después, en 2019, clasificó a la fase final en 1.500, 2.000 metros planos y 3.000 con obstáculos, pero una lesión en el tobillo derecho, sufrida en un Campeonato Centroamericano de ese año, la dejó fuera. En 2020 no hubo Juegos por la pandemia, pero María nunca dejó de entrenar.

LEA MÁS: Atleta de Juegos Nacionales Limón 2026: “El baloncesto en silla de ruedas me sacó de la depresión”

El regreso a Juegos Nacionales fue demoledor. En 2021 se colgó dos oros en 1.500 metros y 3 mil con obstáculos, además de una plata en 800 metros, distancia que no es su favorita.

En los Juegos del Icoder 2022-2023 volvió a barrer con tres oros en 1.500, 5.000 metros planos y 3 mil con obstáculos.

Medalla de oro en los Juegos Estudiantiles del 2017. (Cortesía/Cortesía)

En Guanacaste 2024, pese a competir con una fuerte gripe y terminar en la ambulancia tras los 800 planos, se levantó para ganar oro en 5.000 metros planos y en 3.000 con obstáculos.

Finalmente, en Limón 2026, compitiendo por Tilarán, confirmó su dominio con oros en 3.000 metros con obstáculos (con el que rompió el récord nacional) y en 5.000 metros planos, consolidándose como una de las grandes fondistas del país.

Un muy buen dúo, el entrenador Ariel Barrantes y María, al final de la San Silvestre 2025. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Limón 2026: la primera medalla de oro llega desde los cafetales de Buena Vista de Rivas en Pérez Zeledón