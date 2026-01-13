Limón 2026: la primera medalla de oro llega desde los cafetales de Buena Vista de Rivas en Pérez Zeledón

La primera medalla de oro de la edición 42 de los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 se fue para el cantón de Pérez Zeledón.

Chelsea Araya Ulloa, de 18 años, con un tiempo de 57 minutos, 33 segundos y 87 centésimas, ganó los 10 mil metros marcha en la pista sintética del polideportivo de Pococí.

Chelsea apretó desde el inicio para poder ganar la medalla de oro. (FECOA/Cortesía)

La medalla de plata fue para María Celeste Granados de Palmares, quien cronometró 1:01’02”; el bronce lo ganó María Gómez del cantón de Paraíso (1:04’11”). El cuarto lugar lo ocupó Génesis Carvajal de Palmares (1:09’49”) y el quinto, Diandra Pacheco de Paraíso (1:27’48”).

Duro desde el principio

“La estrategia que usé en la carrera fue simple, desde la segunda vuelta de esos 10 mil metros comencé a aumentar el paso. Estuve firme y fuerte hasta los primeros 5 mil metros que es la mitad de la competencia.

Chelsea (al centro) con el oro, María Celeste Granados de Palmares (izquierda) ganó la plata y Génesis Carvajal de Palmares fue bronce. (Cortesía/Cortesía)

“Después de los 5 mil metros comencé a sentir un pequeño dolor en la ingle. No fue un dolor muy fuerte, pero sí muy molesto. Gracias a lo que había hecho al inicio pude mantenerme al frente porque ese dolor sí me afectó el ritmo, tuve que bajarlo. No había sentido ese dolor antes”, recordó la atleta generaleña.

El próximo viernes 16 de enero Chelsea vuelve a la pista para competir en los 5 mil metros planos.

“Clasifiqué a Limón 2026 en la quinta posición por eso tengo que dar mi mayor esfuerzo si quiero meterme entre las medallas. De todo puede pasar en la pista. Me esforzaré al máximo”, asegura.

Comenzó a los 5 años

La ganadora del primer oro de Limón 2026 es de Buena Vista de Rivas en Pérez Zeledón. A los 5 años, motivada por su papá, comenzó a correr, pero solo fue por pasatiempos. A los 11 años ya sí inició su proceso serio con entrenadores. Los primeros que tuvo fue a Vianei Picado y Gerardo Gamboa.

La generaleña muestra su medalla de oro que espera repetir el próximo viernes en los 5 mil planos. (Cortesía/Cortesía)

“Tiempo después me entrenó Alejandra Otárola y desde hace 4 años me entrena Allan Segura (Segura participó en los Juegos Olímpicos Beijin 2008 en 20 kilómetros marcha, ocupó el puesto 39), con él me preparé para estos Juegos Nacionales”, dijo.

“Desde que inicié en el atletismo fue con pruebas de fondo. Fue la entrenadora Alejandra quien un día preguntó si alguien quería entrenar marcha y dije que sí, a partir de ahí me concentré en la marcha, aunque he retomado las pruebas planas, tanto así que competiré en los 5 mil metros”, agregó.

Ivanniz Blackwood Bennett, oro en 100 metros planos en categoría Sub-23. (Cortesía/Cortesía)

Futura sicóloga

Chelsea estudió en la escuela de Buena Vista de Rivas, el Liceo Rural de buena Vista y actualmente estudia Sicología en la Universidad Nacional (UNA). “Desde que estaba chiquitica me encantaba la sicología, nunca tuve dudas”, reconoce.

Su vida actual se reparte entre los estudios en Heredia y la pequeña empresa que tiene su familia.

“Es un microbeneficio. Cuando estoy en vacaciones como ahora paso trabajando con el café: en las mañanas entreno y por las tardes trabajo.

Joseph Herron Hartley ganó oro en los 100 metros planos Sub-18. (Cortesía/Cortesía)

“Niña cogí café, ahora estoy más en el proceso de secado y sacar muestras para controlar humedad, entre otras cosas que hago. La empresita se llama Microbeneficio Cerro Paraguas, MICEPA, es familiar. Gracias a Dios se exporta a Estados Unidos e Inglaterra. Me encanta el mundo del café”, explica.

Santiago Lazo de Santo Domingo en medallas halterofilia, categoría juvenil, brilló con una actuación histórica: levantó 76 kg en arranque y 90 kg en envión para un total de 166 kg, suficientes para romper el récord nacional y quedarse con las tres medallas de oro en Limón 2026. (Cortesía/Cortesía)

Una verdadera medallistas de oro que trabaja con nuestro grano de oro y celebra triunfos en Limón 2026.

“Son dos mundos muy lindos, el deportivo y el del café, además, se parecen mucho, se ocupa de una muy unida familia para tener resultados positivos”, concluye.