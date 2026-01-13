¿Quién ganará el Clausura 2026? Esto proyecta un análisis de Inteligencia Artificial

Este martes inicia el campeonato nacional de Clausura 2026, un torneo corto de 18 jornadas, con formato de todos contra todos a ida y vuelta, que culminará con una fase final entre los cuatro mejores equipos. En ese contexto, un análisis realizado con ayuda de inteligencia artificial proyecta a Liga Deportiva Alajuelense como el principal candidato a quedarse con el título.

La proyección toma como base rendimiento reciente, regularidad en fase regular, profundidad de planilla, resultados como visitante y comportamiento en partidos decisivos, factores determinantes en torneos cortos como el costarricense.

Alajuelense llega como campeón vigente al Clausura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Por qué Alajuelense aparece como favorito?

Según el modelo de IA, Alajuelense reúne una serie de condiciones que lo colocan por encima de sus rivales directos. Llega como campeón vigente, con una estructura deportiva consolidada y una planilla amplia que le permite sostener resultados a lo largo de las 18 fechas.

Otro punto clave es su regularidad, ya que en torneos recientes ha sido uno de los equipos con menos altibajos prolongados, además de mostrar capacidad para sumar puntos fuera de casa, un factor que suele marcar la diferencia en la tabla general.

El rival más probable en una eventual final

El análisis también señala que el Deportivo Saprissa sería el principal contendiente para disputar el título, aunque con una ligera desventaja debido a la irregularidad que ha tenido en los últimos campeonatos, aún así, el modelo reconoce que los clásicos y las series finales pueden alterar cualquier proyección previa.

La IA destaca la regularidad manuda como clave del favoritismo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Hay margen para una sorpresa?

Si bien el favoritismo recae sobre Alajuelense, la IA advierte que equipos como Herediano o Cartaginés podrían aspirar a romper el pronóstico si logran un torneo casi perfecto. No obstante, estadísticamente, sus probabilidades son menores frente a la estabilidad mostrada por los manudos.

El Clausura 2026 arranca así con expectativas altas y con Alajuelense señalado, desde antes del primer pitazo, como el equipo a vencer.

El Clausura 2026 se disputará en 18 jornadas de fase regular, semifinales y final, con la opción de una posible gran final (Composición La Nación/Unafut)

Nota realizada con ayuda de IA