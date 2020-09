“Mi papá fue el primero en manifestar síntomas de gripe, pensamos inicialmente, desde el lunes de la semana pasada. El miércoles ya tenía calentura y dolor de cuerpo, pero no quería ir al hospital pese a que él es un hombre de 72 años y diabético. Mi mamá (Sandra) me llamó ese día para pedirme que atendiera a mi papá porque ella tenía que ir a trabajar y desde entonces he estado en contacto con ambos”, recordó la joven.