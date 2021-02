“Yo no soy un delincuente, mientras estuve en la cárcel lloraba todos los días porque no podía hablar con mi mamá, quería decirle lo mal que me sentía, por dicha los compañeros de la cárcel se portaron bien conmigo y me ayudaban a comunicarme con ella, la llamaban y me daban los mensajes, lo único que yo podía decirle por el teléfono era ‘te amo’.