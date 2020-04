La edad no es un factor determinante. Aquí lo importante es la habilidad para manejar la tecnología. En mi caso, una compañera de la universidad se sentó conmigo y fuimos viendo cómo preparar las clases de manera remota, cómo funcionaba el campus virtual que utilizamos y pues así aprendí. No crecí con la tecnología, a mi me tocó ir aprendiendo sobre la marcha, pero no es nada que no se logre hacer.