Lluvias del fin de semana dejaron ver todas las “goteras” del Hospital Max Peralta de Cartago

Los daños que sufrió el hospital Max Peralta el fin de semana confirman que el centro médico ya no da más. Captura de pantalla. (Captura)

Las fuertes lluvias que azotaron a Cartago el fin de semana confirmaron que el hospital Max Peralta no da más y quienes utilizan este centro médico claman por acciones, mientras se construye el nuevo centro médico.

Krisia Díaz, directora de ese hospital, afirmó este lunes que hubo afectación en áreas administrativas, pasillos que sufrieron entrada de agua y caída de algunas láminas de cielorraso. La Teja consultó a la Caja cuánto se invertirían en las reparaciones, pero aún seguimos esperando ese dato.

“Consideramos que ya para el día de mañana (martes) las láminas estarán completamente sustituidas. También se está trabajando en el mantenimiento preventivo y correctivo. Los mantenimientos de las canoas, cajas de registro y bajantes se realizaron hace 15 días, se volvieron a realizar en esta semana y se mantienen activos a lo largo del año”, destacó Díaz.

Recordemos que el 22 de mayo de este año, la junta directiva de la Caja adjudicó el diseño, la construcción, el equipamiento y el mantenimiento del nuevo edificio a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. DE C.V. Se espera que esté listo en unos 4 años y medio.

La empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. DE C.V. se encargará de la construcción del nuevo centro médico. Captura de pantalla. (Captura de pantalla )

Hospital sin condiciones

Para la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), el incidente del fin de semana comprobó que el hospital no está en condiciones para resolver una situación de riesgo.

“Sabemos que hay problemas en cuanto a la instalación eléctrica, que hay goteras en varios puntos del hospital y si bien es cierto se dio la ajdudicación para la construcción del hospital, se requiere una intervención para atender paralelamente todos los servicios y que no se afecten.

“Para verdades el tiempo, hay muchos casos de pacientes que deben ser trasladados al hospital Calderón o que están en lista de espera y, por ejemplo, si sufrieron un paro deben esperar meses para que les hagan un cateterismo”, aseguró.

El nuevo centro médico se ubicará en Tejar de El Guarco y estaría listo en 4 años y medio. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La legisladora trajo a colación lo que ocurre en el servicio de ortopedia, en donde la capacidad para hacer cirugías es de 130 pacientes al mes y actualmente atienden en promedio a 266 usuarios, según un informe que las autoridades del centro médico brindaron a la Sala IV a finales del año pasado.

“Vamos a hacer una nota solicitando a la Caja que atienda de forma inmediata la situacion que se dio y paralelamente se den condiciones mínimas para atender a los pacientes. Necesitamos soluciones integrales y que no se queden con la construcción del hospital nuevo”, destacó.

Molestia

Para ejemplificar lo que dice la diputada Ramírez, La Teja conversó con una paciente, quien prefirió no identificarse, para que nos contara lo que han pasado con un hermano de ella que, pese a que le ganó un recurso de amparo al hospital, siguen sin atenderlo.

“A mi hermano lo atendieron por primera vez en el servicio vascular periférico en el 2019, porque tenía un problema en sus piernas, pero no le volvieron a dar citas y entonces yo presenté un recurso de amparo el año pasado, para que en el hospital fuera revisado de nuevo.

“La Sala dio con lugar el recurso, a mi hermano lo llamaron a cita y le dijeron que debían operarle ambas piernas, porque tiene las várices obstruidas y podría sufrir una trombosis y le iban a programar una cita para la cirugía, pero aún no nos dicen nada”, expresó.

Para esta usuaria, el servicio y la infraestructura del hospital son pésimos y por eso, espera que las autoridades de la Caja no se limiten a mantener a los pacientes en el edificio actual, mientras se construyen las nuevas instalaciones.

“A mi hermano le dicen que no hay doctores, que los servicios están saturados, pero la vida no puede esperar, la situación cada día es peor y como él, otras personas siguen esperando por una operación y lo que dicen es que no pueden ser atendidos de inmediato”, manifestó.

Para la doctora Janice Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional lo que ocurrió el sábado no se dio por falta de mantenimiento, sino porque la estructura original no soporta un impacto de esa magnitud.

“Tenemos 30 años de rezago de insfraestructura y desde hace 15 años se espera la construcción del hospital. Los servicios de emergencias, consulta externa, oncología y rayos X están saturados, todos los dias en emergencias, la capacidad de atención se duplica y los 700 mil pacientes que reciben atención en este centro médico no pueden esperar más”, añadió.

Sandí destacó que las autoridades de la Caja deben tomar medidas urgentes para garantizar los servicios

“Estamos limitados para enfrentar este tipo de situaciones y ahora estamos esperando que dentro de 6 meses se presenten los planos definitivos, para que los conozca el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y ya luego se comience con la construcción del nuevo hospital.

“La dirección debe buscar alternativas para no desatender a los pacientes mientras se construye el hospital nuevo. No hay espacios para la consulta externa, hay problemas con el aire acondicionado y queremos negociar con la CCSS para que alquile un par de edificios; una antigua sede del INS; que se ubica cerca del Colegio San Luis Gonzaga, para consulta externa y otro edificio, que se ubica cerca del hospital para el servicio de geriatría”, expresó.