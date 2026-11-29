Este domingo 29 de noviembre se realizará un nuevo sorteo de la Lotería Nacional en Costa Rica, en el que los jugadores tendrán la oportunidad de ganar un premio mayor de ¢175 millones por entero.

Además, uno de los grandes atractivos de la jornada será el acumulado, que ya alcanza los ¢644 millones.

A pocas semanas de finalizar el año, muchos costarricenses mantienen la ilusión de conseguir alguno de los premios que reparte la Junta de Protección Social (JPS) y cerrar el 2026 con una buena situación económica.

Mientras algunos jugadores acostumbran elegir números relacionados con cumpleaños, aniversarios o acontecimientos especiales, otros buscan alternativas más curiosas, como las sugerencias de la inteligencia artificial (IA).

La JPS anunció que el Acumulado está en 644 millones (Chatgpt/Chatgpt)

¿Cuál es el número y la serie de la suerte según la IA?

Para el sorteo de Lotería Nacional de este domingo 29 de noviembre, se le solicitó a ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, elegir una combinación de dos cifras y una serie de tres dígitos.

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La combinación seleccionada fue la siguiente:

Número de la suerte: 38.

Serie de la suerte: 729.

¿Coincide con alguno de los billetes que usted compró para este domingo?

La combinación fue elegida de manera arbitraria, como parte de un ejercicio de entretenimiento, sin utilizar información que permita anticipar los resultados del sorteo.