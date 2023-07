Los 400 homicidios de este 2023 llegaron a los pies de la Negrita

Cientos de católicos cargados de fe, devoción y agradecimiento, aprovecharon este sábado 22 de julio para hacer la romería entre San José y Cartago y así cumplirle a la Virgen de Los Ángeles, Patrona de Costa Rica.

En diferentes partes de la caminata, de los casi 28 kilómetros que hay entre el parque Central de San José y la basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, en la provincia brumosa, nosotros acompañamos a varios romeros quienes, sin conocerse, tenían la misma petición para llevarle a La Negrita: “¡Por favor, Negrita, que se acaben los homicidios!”.

Auxiliadora, Andrea y Ana Gabriela, familiares que peregrinaron desde el parque Central en San José. (Albert Marín)

De acuerdo con los datos del Organiso de Investigación Judicial (OIJ) hasta el mes de junio, el país alcanzó los 400 homicidios.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, ha dicho con tremenda amargura que de seguir este ritmo de violencia podríamos cerrar el año con mil asesinatos.

Todavía por el barrio La California, recién iniciada la peregrinación, nos encontramos a las hermanas Ana Gabriela y Auxiliadora Guzmán, quienes caminaron con una sobrina, Andrea Guzmán.

Como ya es tradición, los peregrinos que llegan aprovechan un ratico para descansar en la casa de la Virgencita. (Albert Marín)

Ellas son vecinas de Cartago y se vinieron en bus hasta el parque Central josefino y así cumplir con la romería.

“Estamos muy felices de poder cumplirle un año más a la Virgencita. Le agradecemos mucho todo lo que nos ha dado en el año y pedimos por la salud de toda la familia; en especial, por una hija (Mónica), quien tendrá bebé en setiembre.

El oficial de tránsito, Edwin Castillo, cuidó a los romeros en lo más alto de Ochomogo. (Albert Marín)

“También pedimos por la paz en el mundo y porque se acabe tanto homicidio en nuestras calles. Le pediremos a la Virgencita por el bienestar de todas las familias del país”, nos explicó doña Ana Gabriela.

En el parque de San Pedro, a eso de las 9 de la mañana, tal y como lo habían confirmado las autoridades, ya tenía una hora de estar funcionando un puesto de la Cruz Roja con ambulancia y todo.

La Cruz Roja abrió un puesto en San Pedro a las ocho de la mañana. (Albert Marín)

En ese puesto había cuatro cruzrojistas: Nancy Jenkins, Rodrigo Morales, Rolando Solís y Jorge Enríquez.

“Por dicha en una hora no atendimos todavía a nadie y eso que ha pasado muchísima gente”, nos comentó Solís.

Paz y salud

Entre San Pedro y Curridabat nos encontramos a doña Pilar y a Elena Román, quienes juntas han hecho las diez últimas romerías.

“Le pediremos a la Negrita por el alma de todos los que han muerto en homicidios en este año y para que, por favor, se acaben los homicidios. Necesitamos que a nuestro país vuelva la paz en las calles; también pediremos por la salud y vamos muy agradecidas con la Virgen por las bendiciones de este año”, comentó doña Pilar.

Pilar y Rosa Elena, a buen ritmo cumplieron con su décima romería juntas. (Albert Marín)

Milagro

Para arribita de La Galera, en Curridabat, conversamos con doña Karla Ureña y su hijo Roy Rodríguez, quienes iban superalegres y agradecidos con Dios y la Patrona de Costa Rica por permitirles hacer la romería este año.

Son vecinos de La Lucha de Río Jiménez en Guácimo. Se levantaron a las 4:30 de la mañana y a eso de las 8 a.m. arrancaron la romería desde el mall San Pedro.

“La romería la hacemos para agradecerle a La Negrita un milagro cumplido. Le pedí demasiado que nos hiciera el milagro con la salud de una sobrina, quien estuvo en coma 20 días después de un accidente en moto y la Virgencita me cumplió, mi sobrina despertó.

Doña Karla y su hijo Roy le cumplieron a La Negrita. (Albert Marín)

“Soy muy devota de la Virgen de Los Ángeles, siempre vivo haciéndole promesas y ella jamás me falla, por eso siempre le cumplo con la romería. Tengo más de 10 años de hacerla, mi hijo la hace por primera vez”, nos contó doña Karla.

En el puro cucurucho de Ochomogo encontramos a doña Yamileth Guzmán Montero, vecina de Paracito de Moravia. Tiene 66 años de edad y 40 seguidos de hacer la romería de la misma forma: cargada de fe, devoción, agradecimiento y rezando el rosario.

“La Virgencita nunca nos falla. Cada romería es una tremenda alegría para mí. Casi siempre camino sola. Un hijo me ha acompañado en algunas ocasiones. Le agradezco a la Negrita tantas bendiciones y le pediré para que ya no haya más muertos en nuestras calles”, nos comenta doña Yamileth, a quien no le robamos mucho tiempo porque iba bien concentrada rezando el rosario.

Doña Yamileth tiene 40 años haciendo la romería. (Albert Marín)

Salud de un hijo

También en Ochomogo compartimos con don Wesly Bolaños y su esposa, Fabiola Salazar, ellos se mandaron a hacer unas camisas con la foto de toda la familia, ellos y sus dos hijos.

“Caminamos desde que nos casamos, hace 7 años. Hacemos la romería por la sanidad de nuestro hijo (Eitan David de 6 años; también tienen a Emily Mariana de 2 añitos) quien tiene leucemia, cáncer infantil”, explica don Wesly.

Don Wesley junto a su esposa, doña Fabiola, quienes caminaron por la salud de un hijo. (Albert Marín)

Son de San Rafael de Montes de Oca y desde la puerta de la casa comenzaron a caminar a las 6 de la mañana. A las 9 ya estaban desayunando gallopinto con natilla y cafecito en el parque de Tres Ríos.

Durante la mañana de este sábado 23 de julio la basilica estuvo a reventar. (Albert Marín)

Gracias a la Virgencita nos volvimos a topar a doña Fabiola y don Wesly cuando llegaron a la basílica de Los Ángeles con una enorme sonrisa los dos porque llegaron puras tejas y así le pudieron cumplir a la Patrona de Costa Rica.

Doña Fabiola y don Wesley llegaron a donde La Negrita antes del mediodía. (Albert Marín)

“Duramos seis horas. Fue muy duro, pero con fe uno siempre termina. Se siente muy lindo llegar porque uno cumple con la Virgencita y también porque la vamos a ver. Le pedimos también para que en los hogares haya paz y que se acabe tanto homicidio”, explicó doña Fabiola y, de inmediato, los dejamos porque comenzaron su ingreso de rodillas en la basílica.

Cientos de peregrinos entraron a la basílica de rodillas, una tradición de años. (Albert Marín)

En la pura entrada del templo, del lado de los que entran hincados, estaba el diácono Sebastián Abarca bendiciendo a quien así lo quisiera y terminaba la oración echándoles agua bendita.

Shirley Sánchez es alajueliteña y junto con Yahaira Calderón, desamparedeña, recogieron agua bendita tras peregrinar más de 30 kilómetros. (Albert Marín)

Eran como las 11:20 de la mañana y en eso hubo que abrir paso porque llegó la peregrinación, desde el Museo Municipal de Cartago, de los grupos y movimientos de espiritualidad mariana. Pudimos ver a la entrada a monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo emérito de San Isidro de El General, quien presidió la misa que inició a eso de las 11:30 a.m.

Ni muy asoleado, ni muy nublado, no hubo tanto calor y eso ayudó a los peregrinos. (Albert Marín)

Este domingo la diócesis de Alajuela será la que comience las procesiones de todas las diócesis del país desde el Museo Municipal hasta la basílica. La procesión arranca a las 9 de la mañana, una hora después habrá misa en la basílica que será presidida por monseñor Ángel San Casimiro, obispo emérito de Alajuela.

La piedra del hallazgo también estuvo muy visitada. (Albert Marín)

Hubo un perfecto orden por parte de los peregrinos, quienes estuvieron acompañados desde San José por la presencia de oficiales de la Fuerza Pública, oficiales de Tránsito y la Cruz Roja.

Sí se hicieron largas filas para el agua bendita, pero como había muchos colaboradores se movía rápido. (Albert Marín)

Hasta el próximo 2 de agosto, día de la Virgencita de Los Ángeles, se espera que casi dos millones de católicos de todo el país peregrinen hasta Cartago. Este fin de semana vivimos la primera oleada.