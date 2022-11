Los cuatro poderes del Estado almorzaron entre elecciones municipales, eurobonos y seguridad ciudadana

El almuerzo de este 29 de noviembre que tuvo el presidente Rodrigo Chaves Robles en Casa Presidencial fue muy diferente porque lo acompañó Eugenia Zamora Chavarría, magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa (Poder Legislativo) y Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial).

El almuerzo entre los poderes del Estado fue en Casa Presidencial. (Cortesía Casa Presidencial)

La magistrada Zamora agradeció la invitación del presidente Chaves y explicó que ella más que todo fundamentó su participación al tema de la gran logística que significará alistar las elecciones municipales del 2024.

Orlando Aguirre, del Poder Judicial, recordó que, si bien no fue una reunión de trabajo porque no estuvo planificada como tal, sí logró tocar proyectos de interés para el Poder Judicial y los otros poderes.

El presidente Chaves explicó que se tocaron temas sobre seguridad ciudadana y leyes para la protección del pueblo, pero que no podía ampliar por temas de seguridad nacional.

Después de almorzar y conversar, los representante de los poderes del país hablaron con la prensa. (Cortesía Casa Presidencial)

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, comentó que la reunión sirvió para fortalecer los lazos entre los poderes y puso como ejemplo que la aprobación en primer debate de los Eurobonos, demuestra ese camino de diálogo constructivo sobre el cual avanza el Poder Legislativo.

“Es un mensaje (la aprobación de los eurobonos) que se le envía no solo a Costa Rica sino a toda la comunidad financiera internacional de que en este país tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo estamos comprometidos con una ruta de estabilidad económica, estamos comprometidos con lograr que nuestra deuda vaya poco a poco reduciéndose. Somos conscientes de que no podemos invertir si no comenzamos a reducir esa deuda”, aseguró Arias.

La primera dama del país, Signe Zeikate, saluda al presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre. (Cortesía Casa Presidencial)

“La democracia crece y se sostiene sobre los hombros de la legitimidad del estado y aquí están cuatro personas que dirige mucho del accionar del estado costarricense.

Don Orlando Aguirre (izquierda) conversó con don Rodrigo Arias. (Cortesía Casa Presidencial)

“Es de celebrar y de orgullo para mí y para todos los costarricenses, que estas 4 personas que los representan a ustedes, que tenemos la obligación de servirle a Costa Rica, se sienten a conversar en el interés común”, aseguró el presidente Rodrigo Chaves.