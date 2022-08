Los niños de la generación post pandemia presentan una condición especial

Los niños menores de dos años y cinco meses que son los que nacieron en la temporada de pandemia han reportado un fenómeno importante al que las autoridades de salud están prestando atención.

Los niños que estuvieron aislados y con poco contacto con otros niños y personas tienen una deuda inmunológica. (Freepik)

Se trata de la deuda inmunológica que quiere decir que por las condiciones de encierro en las que se desarrollaron estos niños durante el periodo de emergencia, no convivieron con otras personas ni con sus virus y ahora que se levantaron todas las restricciones y pueden compartir con más personas están más expuestos.

Esa sobreexposición es la que está haciendo que en las últimas semanas veamos el Hospital Nacional de Niños saturado por menores con virus respiratorios graves y ahora además con más casos de diarreas.

“En las últimas semanas el hospital de Niños se ha visto lleno principalmente por infecciones respiratorias graves, pero hay que destacar que en la consulta externa hemos tenido un incremento importante en los niños que consultan por diarrea”, explicó la doctora Olga Arguedas, directora del centro médico.

“La deuda inmunológica es un fenómeno que ya está siendo reportado en varias partes del mundo y nuestro país no es la excepción y se da que los niños nacidos en pandemia por haber estado recluidos en su hogar, están expuestos a una gran cantidad de microorganismos que no conocen y esto incide en el aumento de estas enfermedades que estamos viendo aquí en el hospital”, explicó.

Anticuerpos

La pediatra e infectóloga María Luisa Ávila nos explica que esta condición aplica también a los niños mayores a esa edad, que no asistieron a clases presenciales y pasaron un largo periodo sin exponerse a esas infecciones.

La exposición constante a los virus del ambiente permite a los niños desarrollar anticuerpos para combatirlos mejor. (Rafael Pacheco Granados)

“También se le conoce como bolsón de susceptibles y significa que si usted en su día a día se expone a una infección tiene más oportunidad de levantar anticuerpos, porque las exposiciones a virus respiratorios como en sincitial o influenza son más leves, pero si se pasa encerrado como los niños que no iban al kínder ni la guardería, no han tenido exposición natural, cuando se enfrentan al virus, no tiene la cantidad suficiente de anticuerpos para protegerse y por lo tanto la cantidad de niños que pueden enfermarse durante un brote es mayor”, explicó Ávila.

Por eso es muy importante que los padres no se pongan a la defensiva pensando que solo se les quiere asustar, sino que tomen las precauciones para que sus niños no se enfermen, algunas de ellas es mantener el lavado de manos constante y vacunarlos contra la influenza o el covid-19 si están en edad para recibirla.