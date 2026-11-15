Lotería Nacional: combinación elegida por IA para el sorteo con acumulado de ₡1.678 millones

La Lotería Nacional pondrá en juego este domingo 15 de noviembre un acumulado de ₡1.678 millones, con solo dos bolitas en blanco pendientes. La posibilidad de que salga ese premio es uno de los grandes atractivos del sorteo de la Junta de Protección Social (JPS).

La jornada también tendrá un premio mayor de ₡175 millones en dos emisiones, por lo que quienes participen estarán pendientes tanto de los números y las series ganadoras como de lo que ocurra con el acumulado.

Para quienes buscan una combinación, la inteligencia artificial seleccionó un número.

El número y la serie de la suerte

La combinación elegida es el número 28 con la serie 604.

Esta selección no proviene de una predicción ni de un método capaz de anticipar el sorteo. Se trata de una combinación recreativa que tiene las mismas posibilidades de salir que cualquier otra válida.

La IA eligió un número “afortunadoLotería de este domingo 15 de noviembre. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Solo quedan dos bolitas en blanco

El acumulado llega a este domingo con únicamente dos bolitas en blanco, una condición que mantiene la expectativa sobre la posible entrega de los ₡1.678 millones.

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Sin embargo, que queden pocas bolitas en blanco no garantiza que el premio salga en esta ocasión. El resultado dependerá de lo que ocurra durante el sorteo.

Los participantes deberán revisar los resultados oficiales de la JPS para comprobar si su número y serie obtuvieron algún premio.