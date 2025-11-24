Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo de este domingo 23 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo este domingo 23 de noviembre el sorteo ordinario número 4877 de la Lotería Nacional, en el cual se repartieron premios entre 100 combinaciones ganadoras.

El sorteo de lotería nacional repartió un premio mayor de ¢175 millones por emisión. (captura de pantalla/captura de pantalla)

Números ganadores del sorteo

Primer premio: número 99 con la serie 678 que reparte ¢175 millones por entero .

con la serie 678 que reparte . Segundo premio: número 10 con la serie 896 con un premio de ¢30 millones por entero .

con la serie 896 con un premio de . Tercer premio: número 26 con la serie 940 que distribuye ¢14 millones por entero.

En el premio extra del acumulado salió una bolita con ¢2.500.000 para el número 07 y la serie 696.

El sorteo incluyó un total de 100 premios de distintos montos. La lista completa podrá consultarse desde este lunes en la edición impresa de La Teja o en el sitio oficial de la JPS.

Reclamo de los premios

Las personas ganadoras deben presentar los pedacitos con el número y serie correspondientes para hacer efectivo el pago. Los premios mayores se pueden reclamar en las oficinas centrales de la JPS en San José.

La Junta recordó además que el Gordo Navideño 2025 ya está a la venta, con un premio mayor de ¢8.000 millones distribuidos en cinco emisiones.

Nota realizada con ayuda de IA