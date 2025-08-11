Lotería Nacional: Estos son los números y series de los premios mayores del sorteo de este domingo 10 de agosto

El sorteo se transmitió en vivo desde las 7:30 p.m. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Este domingo por la noche se jugó el sorteo ordinario N.º 4.862 de la Lotería Nacional, organizado por la Junta de Protección Social, donde más de uno se llenó los bolsillos de plata.

Como cada sorteo ordinario, para este domingo la lista era de 100 premios de diferentes cantidades, pero todos compran con la ilusión de pegar uno de los tres mayores:

El primer premio fue de ₡175 millones por entero para el número 35 con la serie 219

El segundo premio entregó ₡30 millones por entero para el número 02 con la serie 051

El tercer premio fue de ₡14 millones por entero para el número 88 con la serie 966

En el premio extra del acumulado salió una bolita de ₡2 millones y medio para la serie 669 y para el número 09

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar ante la Junta de Protección Social, el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos de este sorteo.