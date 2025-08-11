Nacional

Lotería Nacional: Estos son los números y series de los premios mayores del sorteo de este domingo 10 de agosto

Este domingo por la noche se jugó un nuevo sorteo de la Lotería Nacional donde se repartieron muchos millones

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Las tres tómbolas del sorteo de la lotería nacional.
El sorteo se transmitió en vivo desde las 7:30 p.m. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Este domingo por la noche se jugó el sorteo ordinario N.º 4.862 de la Lotería Nacional, organizado por la Junta de Protección Social, donde más de uno se llenó los bolsillos de plata.

LEA MÁS: Sorteo de los chances: estos son los números ganadores de este viernes

Como cada sorteo ordinario, para este domingo la lista era de 100 premios de diferentes cantidades, pero todos compran con la ilusión de pegar uno de los tres mayores:

  • El primer premio fue de ₡175 millones por entero para el número 35 con la serie 219
  • El segundo premio entregó ₡30 millones por entero para el número 02 con la serie 051
  • El tercer premio fue de ₡14 millones por entero para el número 88 con la serie 966

En el premio extra del acumulado salió una bolita de ₡2 millones y medio para la serie 669 y para el número 09

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar ante la Junta de Protección Social, el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos de este sorteo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lotería NacionalJunta de Protección Social
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.