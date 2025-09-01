Nacional

Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo extraordinario de este domingo 31 de agosto

Sorteo extraordinario del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense repartió millones de colones

Por Hillary Chinchilla Marín
El premio mayor de la Lotería de este domingo 31 de agosto estará en ¢640 millones en total.
El premio mayor de la Lotería de este domingo 31 de agosto es de ¢640 millones en total. (JPS/JPS)

Este domingo por la noche se llevó a cabo el sorteo extraordinario Nº 4.865 de la Lotería Nacional, donde la Junta de Protección Social repartió más millones de la cuenta por ser el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

Este domingo Costa Rica celebra la cultura afrocostarricense y por ello en la Junta crearon un sorteo especial con muchos millones.

Para esta edición hubo 100 premios, pero todos se querían llevar alguno de los más importantes y es que se jugó en dos emisiones de 10 fracciones cada una.

  • El primer premio fue de ¢320 millones por entero para el número 09 con la serie 624
  • El segundo premio entregó ¢46 millones por entero para el número 25 con la serie 037
  • El tercer premio fue de ¢20 millones por entero para el número 29 con la serie 089
  • El cuarto premio fue de ¢5 millones por entero para el número 20 con la serie 891
  • El quinto premio fue de ¢3 millones por entero para el número 75 con la serie 935

En el premio extra del acumulado salió una bolita de ¢2 millones con el número 49 y la serie 741.

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.

