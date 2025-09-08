Lotería Nacional: estos son los números y series ganadoras del sorteo de este domingo 7 de setiembre

Hace pocos minutos se realizó el sorteo ordinario N.º 4866 de la Lotería Nacional, organizado por la Junta de Protección Social, donde se repartieron muchos millones de colones.

Aunque cada sorteo ordinario hay 100 premios de distintas cantidades, todos quieren topar con la suerte de pegar uno de los tres mayores:

El primer premio fue de ₡175 millones por entero para el número 58 con la serie 516

El tercer premio entregó ₡14 millones por entero para el número 99 con la serie 965

Premios de la lotería este domingo 7 de setiembre. captura (captura /captura)

En el premio extra del acumulado salió una bolita de ₡5 millones de colones para la serie 072 con el número 46

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar ante la Junta de Protección Social, el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos de este sorteo.

¡Muchas felicidades a los ganadores!