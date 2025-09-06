Chances: estos son los números ganadores de este viernes

La JPS anunció los números ganadores de los Chances de este viernes 5 de setiembre. (cortesia/cortesia)

La Junta de Protección Social (JPS) anunció los números ganadores del sorteo de Chances de este viernes 5 de setiembre, así que vea si usted resultó millonario.

LEA MÁS: Salud anuncia nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros a Colombia

Estas fueron las combinaciones que salieron en las bolitas:

Premio mayor: 94, serie 776

94, serie 776 Segundo premio: 88, serie 903

88, serie 903 Tercer premio: 12, serie 627

El premio mayor del sorteo de Chances de este viernes estaba en ¢240 millones en total, es decir, ¢120 millones por emisión. (JPS/JPS)

Si usted compró el pedacito con alguno de estos números, aproveche y reclame su premio porque sus sueños pueden hacerse en realidad con el dinerito que la JPS le dé.

Recuerde que el primer premio estaba en ¢120 millones por emisión, es decir, ¢240 millones en total, mientras que el segundo estaba en ¢37 millones.

El tercer premio tenía un valor de ¢9 millones.

LEA MÁS: Julieta, la perra perfecta que escogió a su familia en San Rafael de Heredia

Puede hacer el reclamo en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

Si hizo la compra en línea, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

El próximo sorteo de la JPS se realizará el domingo 7 de setiembre a las 7:30 p.m. El premio mayor de la Lotería está en ¢175 millones por emisión.

LEA MÁS: MEP y Ministerio de Salud sacan la faja contra estudiantes que fumen con vapeador, ¡las consecuencias son fuertes!