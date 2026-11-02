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Lotería Nacional: Este fue el número del premio mayor de sorteo de este 1 de noviembre

Sorteo 4.925 reparte más de ₡1.500 millones con 100 premios en juego

Por Hillary Chinchilla Marín

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La Junta de Protección Social (JPS) juega este domingo 1.º de noviembre un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, el número 4.925, en el que se repartirán muchos millones de colones.

Estos son los números ganadores:

Lista completa lotería
Lotería Nacional reparte muchos millones (Cortesía JPS/La Nación)

Premio mayor: ₡175 millones por entero

Número: 27

Serie: 130

Segundo premio: ₡30 millones por entero

Número: 49

Serie: 047

Tercer premio: ₡14 millones por entero

Número: 77

Serie: 710

Como ocurre habitualmente en estos sorteos de la JPS, hay un total de 100 premios en diferentes categorías.

Muchos sueñan con acumulado de más de mil millones

Otro de los grandes atractivos de la noche es el acumulado, que para este domingo se encuentra en más de ₡1.500 millones y no salió.

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Quienes resulten favorecidos deben conservar y presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie correspondientes para efectuar el trámite de cobro.

En el caso de quienes adquirieron lotería en línea, la JPS notifica por correo electrónico a las personas ganadoras. Para recibir el depósito del premio, los afortunados deben contar con una cuenta IBAN registrada.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.