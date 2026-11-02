Lotería Nacional: Este fue el número del premio mayor de sorteo de este 1 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) juega este domingo 1.º de noviembre un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, el número 4.925, en el que se repartirán muchos millones de colones.

Estos son los números ganadores:

Lotería Nacional reparte muchos millones (Cortesía JPS/La Nación)

Premio mayor: ₡175 millones por entero

Número: 27

Serie: 130

Segundo premio: ₡30 millones por entero

Número: 49

Serie: 047

Tercer premio: ₡14 millones por entero

Número: 77

Serie: 710

Como ocurre habitualmente en estos sorteos de la JPS, hay un total de 100 premios en diferentes categorías.

Muchos sueñan con acumulado de más de mil millones

Otro de los grandes atractivos de la noche es el acumulado, que para este domingo se encuentra en más de ₡1.500 millones y no salió.

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Quienes resulten favorecidos deben conservar y presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie correspondientes para efectuar el trámite de cobro.

En el caso de quienes adquirieron lotería en línea, la JPS notifica por correo electrónico a las personas ganadoras. Para recibir el depósito del premio, los afortunados deben contar con una cuenta IBAN registrada.