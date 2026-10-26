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Lotería Nacional: Estos son los números ganadores y todos los resultados del sorteo del domingo 25 de octubre

JPS realiza sorteo de Lotería Nacional número 4.924 con premio acumulado de muchos millones

Por Hillary Chinchilla Marín

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La Junta de Protección Social (JPS) juega este domingo 25 de octubre un nuevo sorteo de Lotería Nacional el número número 4.924, en el que se repartirán muchos millones de colones.

Toma de la lotería nacional
El sorteo de lotería nacional repartió un premio mayor de ¢175 millones por emisión. (captura de pantalla/captura de pantalla)

Estos son los números ganadores:

Premio mayor: ₡175 millones por entero

Número: 40

Serie: 071

Segundo premio: ₡30 millones por entero

Número: 95

Serie: 506

Tercer premio: ₡14 millones por entero

Número: 97

Serie: 599

Como ocurre habitualmente en estos sorteos de la JPS,hay un total de 100 premios en diferentes categorías.

Muchos sueñan con acumulado de más de mil millones

Otro de los grandes atractivos de la noche es el acumulado, que para este domingo se encuentra en ₡1.453 millones y no salió.

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Quienes resulten favorecidos deben conservar y presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie correspondientes para efectuar el trámite de cobro.

En el caso de quienes adquirieron lotería en línea, la JPS notifica por correo electrónico a las personas ganadoras. Para recibir el depósito del premio, las personas ganadoras debe contar con una cuenta IBAN registrada.

Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional del domingo 25 de octubre.
Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional del domingo 25 de octubre. (JPS/Cortesía)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.