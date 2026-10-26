Lotería Nacional: Estos son los números ganadores y todos los resultados del sorteo del domingo 25 de octubre

La Junta de Protección Social (JPS) juega este domingo 25 de octubre un nuevo sorteo de Lotería Nacional el número número 4.924, en el que se repartirán muchos millones de colones.

El sorteo de lotería nacional repartió un premio mayor de ¢175 millones por emisión. (captura de pantalla/captura de pantalla)

Estos son los números ganadores:

Premio mayor: ₡175 millones por entero

Número: 40

Serie: 071

Segundo premio: ₡30 millones por entero

Número: 95

Serie: 506

Tercer premio: ₡14 millones por entero

Número: 97

Serie: 599

Como ocurre habitualmente en estos sorteos de la JPS,hay un total de 100 premios en diferentes categorías.

Muchos sueñan con acumulado de más de mil millones

Otro de los grandes atractivos de la noche es el acumulado, que para este domingo se encuentra en ₡1.453 millones y no salió.

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Quienes resulten favorecidos deben conservar y presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie correspondientes para efectuar el trámite de cobro.

En el caso de quienes adquirieron lotería en línea, la JPS notifica por correo electrónico a las personas ganadoras. Para recibir el depósito del premio, las personas ganadoras debe contar con una cuenta IBAN registrada.