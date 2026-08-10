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Lotería Nacional: Vea los resultados oficiales del sorteo de este domingo 9 de agosto

Nuevo sorteo de Lotería Nacional repartió muchos millones

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Por Hillary Chinchilla Marín

Este domingo 9 de agosto, la Junta de Protección Social (JPS) realiza el Sorteo Ordinario de Lotería Nacional, el N.º 4913, en el que muchos ticos se llenarán los bolsillos de dinero, pero no irá en vivo.

“Debido a inconvenientes técnicos fuera de nuestro alcance, se informa que no se podrá visualizar la transmisión en vivo de los siguientes sorteos realizados el día de hoy domingo 09 de Agosto de 2026″, informó la JPS en sus redes.

¿Qué pasó con el sorteo?

El sorteo se realizó, pero fue transmitido mucho tiempo después de su inicio.

“Una vez se cuente con el video obtenido de la grabación en vivo de la ejecución de los sorteos, lo pueden observar en el sitio web”, explicó la JPS.

A pesar de ese anuncio, a las 8 de la noche se pudo seguir en vivo por su Facebook y su página web.

La Lotería Nacional de la JPS entregó el premio MAYOR de este 29 de marzo al 46 con la serie 372, que paga ¢175 millones por emisión.
Este domingo la JPS realiza nuevo sorteo de Lotería Nacional: Foto con fines ilustrativos (JPS/Cortesía)

La JPS ya compartió la transmisión y así van los resultados.

Números ganadores

Premio mayor: ₡175 millones por entero

  • Número: 16
  • Serie: 653

Segundo premio: ¢30 millones por entero

  • Número: 86
  • Serie: 504

Tercer premio: ¢14 millones por entero

  • Número: 89
  • Serie:  790

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Como ocurre en cada sorteo de la lotería, en total se sacaron 100 combinaciones ganadoras para distintos premios.

Acumulado millonario

Uno de los grandes protagonistas del sorteo es el acumulado, que para este domingo está en ¢804 millones.

Recuerde que si sale favorecido debe presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

La JPS recomienda conservar los billetes hasta verificar cuidadosamente el número y la serie una vez concluido el sorteo. Puede ver la lista completa de premios el lunes en nuestra edición impresa.

Si compra lotería en línea, recibirá una notificación en su correo electrónico en caso de resultar ganador.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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