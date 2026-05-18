Lotería Nacional: Siga en vivo todos los detalles del sorteo de este domingo 17 de mayo

La Junta de Protección Social (JPS) jugó este domingo 17 de mayo el sorteo ordinario número 4.901 de la Lotería Nacional, donde se repartirán millones de colones.

Números ganadores

Lotería Nacional repartirá millones de millones (Albert Marín/Albert Marín)

Premio mayor: ¢175 millones por entero

Número : Pendiente

Serie: Pendiente

Segundo premio: ¢30 millones por entero

Número: Pendiente

Serie: Pendiente

Tercer premio: ¢14 millones por entero

Número: Pendiente

Serie: Pendiente

Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan muchos adicionales en distintas categorías.

Acumulado sigue creciendo

Para este domingo, el premio acumulado está en ¢636 millones, premio más alto de la noche.

Todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

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Todos los resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.