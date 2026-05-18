Lotería Nacional: Siga en vivo todos los detalles del sorteo de este domingo 17 de mayo

La Junta de Protección Social (JPS) jugó este domingo 17 de mayo el sorteo ordinario número 4.901 de la Lotería Nacional, donde se repartirán millones de colones.
Números ganadores
Premio mayor: ¢175 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
Segundo premio: ¢30 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
Tercer premio: ¢14 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan muchos adicionales en distintas categorías.
Acumulado sigue creciendo
Para este domingo, el premio acumulado está en ¢636 millones, premio más alto de la noche.
Todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.
LEA MÁS: Dólar registra el tipo de cambio más bajo desde el 2007 ¿puede seguir bajando?
Todos los resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.