Lotería Nacional: Siga en vivo todos los detalles del millonario sorteo de este domingo 24 de mayo

La Junta de Protección Social (JPS) juega este domingo 24 de mayo el sorteo ordinario número 4.902 de la Lotería Nacional, en el que se repartirán millones de colones.
Números ganadores
Premio mayor: ¢175 millones por entero
- Número: 05
- Serie: 207
Segundo premio: ¢30 millones por entero
- Número: 18
- Serie: 886
Tercer premio: ¢14 millones por entero
- Número: 63
- Serie: 843
Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías.
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Acumulado millonario
Para este domingo, el premio acumulado está en ¢711 millones.
Recuerde que todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro, por lo que no debe tirar sus billetes hasta que revise su número y serie.