Luis Amador habría tomado fuerte decisión luego de que le cerraran las puertas del PUSC

Luis Amador anunció que pronto dará una sorpresa.

Luis Amador respondió a quienes le cerraron las puertas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) e hizo una gran revelación.

Este lunes se dio a conocer que 30 asambleístas de la agrupación política están en contra de levantar el requisito de que para ser candidato presidencial se debe tener una militancia de al menos cuatro años en el partido, si esa regla no se levanta, Amador no tendría oportunidad de luchar por la presidencia desde la trinchera del PUSC.

Amador ya se pronunció por medio de un video sobre el anuncio de que le quieren cerrar la puerta del partido y su respuesta sorprendió mucho.

“Hace algún tiempo envié mi afiliación al Partido Unidad, lo hice después de conversar con varios de sus dirigentes jóvenes que han venido a renovar el mismo bajo la impresión de que el partido daba la bienvenida a todos los que quisiéramos tener un mejor país.

Luis Amador dijo algo que dejó a todo el mundo en suspenso

“Se sabía que a lo interno había una regla de militancia de cuatro años continua para quien quisiera postularse a la presidencia de la República través del mismo, también se sabía que los asambleístas nacionales podían votar y darle una excepción a esta regla. Desde que yo me acerqué al partido he venido experimentando un hermetismo a lo interno, por eso envié una consulta al Tribunal Electoral del mismo, respuesta que ya ustedes conocen: escueta y burocrática.

“Hoy un grupo de asambleístas nacionales ha cerrado la puerta, no me la ha cerrado a mí, se la ha cerrado a todos ustedes que anhelan un mejor país, sin embargo, hoy quiero decirles a todos los costarricenses que me han pedido que trabaja por el país que o pierdan la ilusión ni la esperanza, pronto abriremos una nueva puerta para todos los ticos que aman su país, que lo quieren ver surgir y están dispuestos a trabajar por ello”, expresó Amador.