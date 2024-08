Luis Guillermo Solís y exministro le dan durísimo a Rodrigo Chaves

Cuando el presidente Rodrigo Chaves llegó al poder anunció que haría conferencias de prensa todas las semanas para informar el pueblo sobre lo que haría el Gobierno, pero ahora esas conferencias se convirtieron en un arma muy peligrosa del Poder Ejecutivo.

Poco a poco esas conferencias se transformaron en una especie de noticiero que imita lo que hacen los periodistas. Tiene distintas secciones, pases a ministros, videos informativos y hasta titulares, pero todo girando en torno a la figura de Chaves, quien es el amo y señor del espacio.

El presidente Rodrigo Chaves usa las conferencias de prensa para fomentar el odio. (Casa Presidencial)

Además, ese espacio es aprovechado por el mandatario para hablar mal de quienes le caen mal o lo critican, pasa diciendo que los medio de comunicación mienten cuando las notas que sacan no le gustan y también critica a la Contraloría, al Poder Judicial, a la defensora de los Habitantes, a la Fiscalía, a los diputados y cualquier persona o institución que no comparta su visión en algún tema o no haga lo que él quiere.

El exministro de Comunicación, Carlos Roverssi, y el expresidente Luis Gillermo Solís, explicaron el por qué Chaves creó ese espacio y los dos le tiraron duro.

El exministro empezó diciendo que la estrategia del mandatario de fijo viene de una asesoría internacional.

“Esto es novedoso aquí, pero no en otras partes del mundo, se está dando en muchos países, es el formato del populismo, uno de los factores más importantes para destruir es golpear a la prensa y a la información.

Luis Guillermo Solís dice que Chaves es irresponsable a la hora de hacer esas conferencias. (Albert Marín)

“Alguien debe estar detrás de esto, algún consultor internacional debe estar aconsejando a Chaves, es manipulación mediática, es el tratar de convertir el odio en un instrumento y desprestigiar la libertad de información y la crítica de los medios”, dijo Roverssi, quien fue ministro de comunicación en el gobierno de Laura Chinchilla.

El exministro dijo, incluso, que esas conferencias son una forma de censura moderna muy aplicada en otras naciones: “lo hace Daniel Ortega en su país, Nicolás Maduro en Venezuela y lo hacen en las extremas de la derecha también, es un tema de populismo”.

Es una estrategia peligrosa

El exministro dice que la actuación de Chaves es muy peligrosa, porque incentiva el odio.

“Lo que él hace es dirigir o canalizar toda la información hacia la ira o el resentimiento de la gente, primero dan una noticia buena y luego, en medio de eso, meten todas las formas de mantener el odio, para debilitar la prensa y las instituciones democráticas.

“Se oponen a la crítica, que es uno de los principios básicos de la democracia, el hecho de no permitir la repregunta, hacer una agenda de medios para darle prioridad a los amigos, todo eso son pruebas de la manipulación”, agregó Roverssi.

24/08/2019. Edificio Cooperativo, San Pedro. Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional en la que serán elegidos cargos pendientes. En la foto: Carlos Roverssi a su llegada a la asamblea. Foto: Albert Marín. (Albert Marín.)

Por su parte el expresidente Luis Guillermo Solís dice que si bien es cierto los mandatarios tienen el deber de dar cuentas al pueblo, deben hacerlo de forma responsable y sin manipulaciones.

“Una de las principales obligaciones de un político, más aún la de un presidente, es la disposición de rendir cuentas permanentemente ante la ciudadanía. Este debe ser un ejercicio permanente, estructurado y amplio en el cual los medios de comunicación puedan realizar sus consultas y recibir información relevante de parte de las autoridades gubernamentales. Es decir, debe ser un diálogo, un proceso de doble vía en el que todas las partes interactúan y dinámicamente.

“Hoy, lo que padece el ciudadano costarricense cada miércoles es una puesta en escena en la cual la administración Chaves hegemoniza el uso de la palabra, presenta temas de su único interés, limita el espacio de los medios que no le son ‘simpáticos’ o condescendientes, y en ese sentido hace peligrar el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso oportuno y transparente a la información pública”, expresó Solís.

Rodrigo Chaves usa las conferencias de prensa con un arma peligrosa

El expresidente comentó también que Chaves abusa de la presencia de los medios con frecuencia y que de forma irrespetuosa hace señalamientos que menosprecian a los periodistas que hacen preguntas.

“Ello también ocurre con los propios jerarcas del Ejecutivo, a los cuales intimida y atropella sin reparo. Especialmente deplorable es el uso del espacio de la conferencia semanal para ofender, destruir honras, y no decir la verdad o solamente decirla a medias, todo ello en grave detrimento del buen gobierno de la Nación”, agregó el expresidente.