Macho, un toro que iban a matar, salvó a 30 vacas de las cabezas de agua del río Aguas Zarcas

Este domingo Aguas Zarcas de San Carlos fue azotado, una vez más, por una cabeza de agua. A una gran mayoría de personas las agarró por sorpresa y tuvieron que salir corriendo, dejando todo atrás porque no hubo tiempo para sacar nada.

Hace seis meses a Macho lo llevaron al matadero y se salvó de milagro. (Cortesía)

Fue un domingo muy duro para varias familias que perdieron muchas de sus pertenencias, pero también uno de gran lección para los humanos y vino, precisamente, de la puritica naturaleza.

La clase la dio el toro Macho, usó como aula la finca de don Eliécer Rojas y el encargado de guardar la gran lección para Costa Rica y el mundo fue otro ganadero, don Marvin Barrantes Madrigal, quien grabó todo.

Macho, un toro sancarleño, cuidó sus 30 vacas de las cabezas de agua del río Aguas Zarcas

Todos los días, en horas de la tarde, las vacas de don Eliécer bajan a un riachuelo a tomar agua. Ese riachuelo está entre la cerca donde ellas pastan y el río Aguas Zarcas. Es algo normal, natural y de todos los días. Siempre van las vacas dirigidas por el toro Macho.

El pasado domingo 23 de julio todo cambió. El toro Macho se plantó fuerte, firme y decidido entre las vacas y la cerca, dio la orden a todas las 30 de vacas de no pasar a tomar agua. Macho no movió ni un pelo y no dejó que ninguna de sus vacas cruzaran la cerca, que estaba abierta.

Don Marvin nos cuenta cómo él y don Eliécer vivieron esta lección de la naturaleza. “Le voy a ser bien sincero, yo no sabía qué estaba pasando. Nunca había visto a Macho en esa posición, es que era evidente que no estaba dejando pasar las vacas. Como no entendía nada me fui donde mi suegro, don Eliécer, para contarle lo que estaba pasando”, recordó don Marvin.

Estas son las vacas que Macho no dejó ir a tomar agua porque presintió peligro. (Cortesía)

Don Eliécer, quien tiene sus 65 años de vida de tener ganado, sabía perfectamente lo que estaba pasando y le explicó a don Marvin.

“Es muy sencillo, Macho no está dejando pasar a las vacas porque hay peligro en el riachuelo, algo va a pasar con el río Aguas Zarcas, ya Macho lo sabe y está cuidando sus vacas… así es la naturaleza de sabia y hagámosle caso nosotros, estemos atentos porque creo que se vienen cabezas de agua, ya Macho lo está advirtiendo”, comentó don Eliécer.

“Ese toro me dio una gran lección de vida que jamás olvidaré”, agregó don Marvin todavía con tremenda sorpresa.

Eso no es todo. Hubo una vaquilla que se le escapó a Macho, pues aunque no lo crean, el toro se fue a buscarla y de la relinga se la trajo adonde estaba el rebaño, así como lo leen, la protegió de lo que podía pasarle.

Mauricio Jiménez, veterinario de la Universidad Nacional y director del Hospital de Especies Menores, dice que el comportamiento de Macho es muy normal.

“Es muy propio, él es el macho alfa y tiene como tal cuidar de su manada. Se ganó esa posición y por ello lo seguirán, su fuerza y dinamismo estan marcados en su evolución genetica y eso se respeta por parte del hato.

“Se ven comportamientos similares en primates donde ellos advierten de peligros y condiciones especiales, así como de la presencia de alimento”, explicó Jiménez.

Al matadero

Macho tiene una tremenda historia que no les hemos contado, siéntese con un cafecito para que la lea.

Resulta que don Eliécer tenía otro toro para sus vacas, pero no sirvió para crías, por eso lo llevó al matadero y en eso estaba otra gente adelante con Macho listo para que lo mataran.

El toro Macho regañó toda a una vaquilla que se le escapó

Don Eliécer vio a Macho y le dijo a la gente dueña que no lo mataran, que él se lo llevaba, porque lo ocupaba para sus vacas. Fue así como hicieron el trato taco a taco, o sea, toro por toro.

Y falta más. No solo don Eliécer le salvó la vida a Macho, sino que el toro le agradece todos los días porque salió buenísimo para embarazar, es tiro fijo, vaca que agarra, vaca que embaraza.

Ciencia no se sorprende

Le preguntamos al doctor en veterinaria y epidemiólogo, Yayo Vicente, sobre este tema y no se sorprendió para nada. “Hemos subestimado la inteligencia del otro, para poder abusar. Lo hicimos con otros seres humanos y lo hacemos con animales no humanos.

“La inteligencia en otros animales, es una realidad. Algunos nos sorprenden más que otros, las abejas han desarrollado una inteligencia colectiva. Además de sentir y construir sentimientos, tienen inteligencia.

Don Eliécer es el dueño de Macho, al que salvó de la muerte hace seis meses. (Cortesía)

“Algunos atribuyen esos comportamientos a instintos desligados de inteligencia. Otros, que son capaces de percibir por sonidos inaudibles para las personas o vibraciones, a lo que no están acostumbrados y que reaccionan asustados. Es decir, procesan esa información y se inquietan, lo que requiere inteligencia”, explica yayo.

Fue este veterinario quien nos recordó que China, desde hace ya varios años, utiliza a los animales para ayudarse en temas como la detección temprana de temblores.

Es un hecho, las estaciones de monitoreo de terremotos en China, además de equipos de ultra tecnología, están usando, para ayudarse a un mejor pronóstico de temblores, la pura naturaleza.

Don Marvin junto a Macho que salió buenísimo para embarazar vacas. (Cortesía)

Los investigadores chinos descubrieron que hay muchas especies de animales y aves que son sensibles a ligeros cambios en la corteza del planeta y que se comportan de forma distinta antes de que inicie un terremoto.

“Aunque los comportamientos no habituales de los animales no significan necesariamente que un temblor está en camino, puede ser un buen indicador”, afirmó Sun De’lei, segundo jefe de la Oficina de Monitorización y Prevención de Sismos en Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang Uygur, en China, confirmó la página www.spanish.peopledaily.com.cn.