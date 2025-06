Mailo, el famoso panadero de TikTok, contó la jugada que hizo ante la escasez de crema dulce

Mailo, el famoso panadero tico de TikTok, contó la jugada que hizo para hacer frente a la escasez de crema dulce que hay en Costa Rica.

Danilo Cercas (nombre real de Mailo) dijo que uno de sus platillos estrella, llamado “cinco leches”, lleva ese producto, por lo que tomó una importante decisión.

Mailo se la jugó y pidió un montón de crema dulce por adelantado. (Alonso Tenorio)

“Yo uso mucho la crema dulce para hacer los cinco leches. Por medio de las redes sociales me di cuenta de que estaba escaso el producto en los supermercados, la cajita pequeña, yo la que utilizo es la de litro y antes de que se agotara esa también compré calculando el abastecimiento como para mes y medio, entonces gracias a Dios no he tenido faltante todavía.

“Soy consciente de que la situación es preocupante, sobre todo para los comercios o emprendedores que trabajan al día a día, ojalá que eso se solucione pronto. Cuando uno tiene un negocio de este tipo se acostumbra a un tipo de materia prima y si se vende crema dulce en el mercado uno la va a comprar, no va a hacerla, primero por una cuestión de tiempo, es más fácil agarrar la caja, abrirla y usarla, que hacer todo el proceso, además, también está el factor de la calidad, por eso urge que la situación se normalice”, expresó el panadero.

El panadero sabe bien la importante de la crema dulce para muchos emprendedores. (Alonso Tenorio)

Mailo se volvió famoso en TikTok luego de abrir una panadería en plena pandemia. Él empezó a hacer publicaciones y en vivos en la red social y se volvió muy popular. Ahora tiene 311 mil seguidores en TikTok y 224 mil en Instagram.

Actualmente, comparte sus recetas para quienes quieren hacerlas, ya sea para comerlas en casa o para vender, y también ayudar a otros emprendedores a crecer.