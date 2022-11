Mal uso de los antibióticos puede costarle la vida

Los ticos tenemos la mala costumbre de automedicarnos cuando nos sentimos mal e incluso, de aceptar la recomendación del vecino o amigo al que le “sobraron” algunas pastillas y se las regaló para “ayudarlo”.

Los costarricenses tienden a tomarse los antibóticos o antivirales sin discriminación alguna. (Carlos León)

Sin embargo, esta práctica podría pasarle una cara factura en el futuro e impedir que cuando realmente su cuerpo necesite que los antibióticos entren en acción contra los virus y bacterias que lo atacan, yo no sean tan efectivos y aumente la posibilidad de morir.

Así lo comprueban los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que aseguran que para el 2019 la resistencia a los antimicrobianos estuvo relacionada aproximadamente con cinco millones de fallecimientos de personas en todo el mundo, de las cuales 1,3 millones fueron directamente atribuibles a la resistencia a este tipo de medicamentos.

Los antimicrobianos son sustancias que se usan para prevenir y tratar enfermedades infecciosas en humanos, animales y plantas.

Ante este panorama, el ministerio de Salud hace un llamado a la población para que usen correctamente los medicamentos de este tipo y no se automediquen.

Para cada microorganismo existe un tratamiento específico, por ejemplo; para tratar las bacterias están los antibióticos, para los virus los antivirales, para los parásitos los antiparasitarios y los fungicidas para los hongos.

Si le sobraron antibióticos, devuélvalos al hospital o la famarcia para su debida disposición.

También los especialistas recomiendan no compartir los medicamentos con otros, lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto directo con personas enfermas, lavar los alimentos antes de prepararlos y consumirlos, no suspender los tratamientos a menos que se lo indique el médico, completar el esquema prescrito y no botar medicamentos en el basurero o en el inodoro, sino, entregarlos en el mismo sitio donde se los mandaron o los compró.

