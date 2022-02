Mamá de estudiante: “Mi hija no durmió debido a la felicidad de volver a la escuela”

Daniela Hernández se alistó con mucha ilusión para volver a ver a sus compañeritos. Foto: Rocío Sandí. (MEP)

Daniela Hernández casi no pudo dormir este miércoles de la emoción de saber que volvería a ver a todos sus amigos de la escuela en este curso lectivo.

Madrugar no fue un problema para la chiquita por las ganas que tenía de ir a estudiar, así que se alistó temprano, desayunó y se fue con su mamá para la escuela Unidad Pedagógica Sotero González Barquero, en San Juan de Dios de Desamparados, para iniciar con mucha ilusión el quinto grado.

“Me preparé muy bien para venir a clases porque hace dos años no venía, no me gustaba recibir clases virtuales porque no teníamos recreo entonces las clases eran corridas”, contó.

La pequeña sabe que aún estamos en pandemia y por eso en su casa le han explicado que debe cuidarse mucho.

En la Unidad Pedagógica Sotero González Barquero había una gran aglomeración en el portón. Foto: Rocío Sandí Z. (MEP)

“La pandemia le ha hecho daño al país, por ella es que no podíamos venir a clases y también afectó muchos trabajos. Ahora en la escuela tenemos que mantener el distanciamiento, lavarnos bien las manos, mantener la mascarilla puesta”.

Mónica Ríos, mamá de Daniela, dice que ella también está contenta de que su chiquita vuelva a clases porque en las clases virtuales no se aprende igual que cuando se asiste presencialmente.

“Mi hija no durmió de la felicidad de que hoy volvía a la escuela. Esperamos en Dios que este año se mantengan las clases todo el año porque el año pasado por la pandemia y el antepasado por la huelga prácticamente ni vinieron a la escuela”, dijo la vecina de San Juan de Dios de Desamparados.

Pero no todo fue alegría en ese centro educativo, ya que algunos papás de quejaron del desorden que había porque no tenían claro la sección de sus hijos ni los horarios, porque ni listas de grupos había. Además, había un tremendo molote de gente en el portón.

El MEP asegura que las clases regresaron con estrictos protocolos sanitarios. Foto: MEP. (MEP)

“He estado llamando a la escuela para saber a qué hora tenía que traer a mi hija, pero nadie sabe nada. La traje a las siete y me dijeron que la recogiera a las 8:30. Parece que va a salir por el mismo portón por el que entró, pero nadie tiene claridad y por eso es que están este montón de personas aquí aglomeradas, por la confusión que hay, lo cual es terrible”, narró una mamá que prefirió no dar su nombre.

Dura madrugada

Mary Carmen Arroyo y Henry Pérez se levantaron bien temprano este jueves para ir a dejar a su hijo Abdy Matías Pérez, a la escuela Manuel Ortuño Boutín, en San Rafael Arriba de Desamparados.

“A Abdy le costó un poco levantarse por la costumbre, pero todo salió bien gracias a Dios. Estamos muy contentos de que entre a clases. Él estaba muy motivado, quería ver a sus compañeritos.

“Uno como mamá siempre los quiere tener metidos en la casa para cuidarlos, pero se le dificultó mucho aprender a leer y escribir en primer grado, el proceso de aprendizaje fue muy lento. Ahora hay que confiar en que todo estará bien, le explicamos los protocolos sanitarios y hasta trae su botellita de alcohol para que se desinfecte las manos”, dijo Mary Carmen.

En la escuela Manuel Ortuño Boutín les tomaban la temperatura a los niños al ingresar. Foto: Rocío Sandí Z. (MEP)

Alrededor de 1,2 millones de niños y jóvenes regresaron a las aulas, luego de cursar la educación a distancia y la educación combinada. Ahora tienen el principal reto de nivelar su aprendizaje en la presencialidad, por medio de una estrategia guiada por el MEP.

El ministro de Educación, Steven González, motivó a todos los estudiantes a disfrutar de sus clases.

“La educación nos da la oportunidad de avanzar y cumplir sueños. Hemos sabido enfrentar múltiples desafíos y no nos hemos detenido. Queremos que nuestros estudiantes y sus familias sigan viendo en sus centros educativos espacios agradables, seguros, donde se les garantiza la continuidad del aprendizaje y la inclusión, donde se forman como ciudadanos, donde son los protagonistas de sus propios procesos educativos, y se vela por la reducción de las brechas, para garantizarles la permanencia y éxito del proceso educativo”.

La reapertura y continuidad de las clases se da con medidas de protección sanitarias. La mascarilla forma parte de la lista de útiles escolares 2022 y es considerada el útil más importante para este curso lectivo, pero también se insiste en la aplicación de protocolos como el de lavado de manos y en la adecuada forma de toser y estornudar.