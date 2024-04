¿Mandó a callar el presidente de la República, Rodrigo Chaves, a la contralora Marta Acosta?

El presidente Rodrigo Chaves le mandó un filazo a la Contraloría. Foto: Archivo.

Este lunes en la mañana el presidente Rodrigo Chaves, dio, a gritos, un discurso en Limón.

El mandatario estuvo hablando de los problemas de la provincia y las posibles soluciones, y una vez más, atacó la institucionalidad la culpar a la Contraloría General de la República de frenar un proyecto.

Chaves dio la mayor parte de su discurso a gritos y pidiendo a la gente alzarse contra las instituciones y poderes que se opongan a sus planes.

“La Contraloría nos protege contra nuestro propio desarrollo, la Contraloría nos da detalles de lo que considera un recordatorio, no es una orden, no, no es una disposición, no es un acto de naturaleza anulatoria, eso es como llegar a un restaurante y poner una AK 47 en la mesa, con cara de matón y decir: ‘les recuerdo que aquí el que mando soy yo’, ¿no es lo mismo?

Rodrigo Chaves le mandó un tremendo filazo a la Contraloría

“La Contraloría interpreta la ley a su antojo diciendo que lo que se construya con 854 millones de dólares del sector privado, es obra pública, diay su casa es obra pública señora bajo ese concepto... ya le mandamos a la Contraloría cartas, cartas vienen, cartas van, y me van a acusar de ser grosero porque ya me sancionaron en la Asamblea por decir que una diputada estaba sentada en la galleta, la contralora está sentada en la galleta y no se va a mover, la pregunta es: ¿cómo vamos a hacer para que la Contraloría se deje de sentar en la galleta y por lo menos se quede callada y que permita la aplicación de la ley que ya exista, sin interpretaciones arbitrarias”, dijo Chaves.

El presidente dijo además que el gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para “aclarar” el tema de la participación de la Contraloría en el control de las acciones del Estado, ya que, a su criterio, no se está actuando como se debe.