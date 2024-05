Mansiones para perros: vea que belleza para que su peludito viva como un rey

Roberto tiene un catálogo de casi 100 diseños de casas. Foto: Cortesía. (Cortesía de Roberto Méndez)

Roberto Méndez es un vecino de Coronado que se especializa en fabricar mansiones para perros y cualquier otro animal.

Él empezó su negocito, Costa Rica Dog House, en el 2015 luego de que tuviera que cerrar una tienda de ropa que tenía en Liberia porque las ventas cayeron un montón y ya no era rentable.

Empezó con otro señor que era el que fabricaba las casitas y poco a poco aprendió el oficio, ahora es el mismo Roberto el que hace todo el proceso.

Hasta condominios de perros le han pedido al pulseador. Foto: Cortesía. (Cortesía de Roberto Méndez)

El pulseador dice que hace todo tipo de muebles en madera o metal, ya sea casas, pajareras, gallineros, gradas, conejeras, camas, rampas, cualquier cosa que le pidan.

Roberto cuenta que en un principio el negocio era exclusivo de casas para perros, pero le empezaron a preguntar si podía hacer para gatos, o para otros animales, incluso le han pedido para zarigüellas, por eso expandió su negocio.

El vendedor también se dedicó durante 20 años al transporte de estudiantes, pero en la pandemia tuvo que dejar ese trabajo por todas las complicaciones y restricciones que se dieron; sin embargo, la vida le sonrió con su negocio de casas para perros porque cuando la gente estuvo en teletrabajo aumentó la demanda de estos artículos.

Los dueños chineadores quedan felices con las creaciones del artista. Foto: Cortesía. (Cortesía de Roberto Méndez)

Ha hecho hasta condominios

El artista cuenta que le han encargado condominios de cuatro casas grandes para dos perros cada una, camas para hoteles para perros en Guanacaste, Coronado, Escazú.

Roberto tiene un catálogo de casi 100 diseños de casas y cualquiera de ellos lo hace en el tamaño que el cliente diga, ya sea para un chihuahua o para un gran danés.

“Mucha gente que ve las casas para perros me preguntan si también hago para niños y yo les digo que sí, lo que ellos me pidan yo lo hago, eso sí, yo trabajo por contrato, no tengo stock en la casa”, expresó.

Cada casa es al gusto del cliente y Roberto las deja instaladas. Foto: Cortesía. (Cortesía de Roberto Méndez)

“Me han pedido de todo, una vez me pidieron una casa con gradas y un tobogán para bulldog francés. Me piden casas de dos pisos con balcón y gradas, me han pedido casas de temáticas como de castillo”, agregó.

El pulseador dice que depende del pedido así es el precio de la casa, la más cara que ha vendido fue de un millón de colones.

“Esa fue hecha en metal, tenía una estructura tipo perlin o tubo, forrada con malla de acero, todo eso elevó el costo, esa casa pesaba 500 kilos y era pequeña. La historia de ese perro es curiosa, él era mañoso y todo lo mordía, el dueño me compró una casa de madera, pero el perro se la comió, entonces el dueño me dijo que le hiciera esa otra en metal”, recordó.

Roberto Méndez hace unos chuzos de casas para perros

Roberto quisiera vender sus casas a un precio bajo, pero los materiales y sobre todo la mano de obra y el tiempo que dedica a cada una hace que los precios sean elevados.

“Yo vivo de esto, las ventas son constantes pero no de todos los días porque, te soy sincero, los precios son altos, una casa para un perro pastor alemán, por ejemplo, vale sus 200 mil colones. Una casita finita para un french poodle cuesta 100 mil colones y entonces la gente comparar esos precios con los que hay en supermercados y mucho prefieren lo más barato, pero el material que uso la mano de obra es cara. Si duro unos cinco días haciendo una casa grande solo en mano de obra son 100 mil colones.

Pedidos en otros países

Las casas que hace el tico son tan lindas que lo han llamado hasta de otros países para hacerle encargos.

El vendedor ha hecho casas de todos los tamaños. Foto: Cortesía. (Cortesía de Roberto Méndez)

“Me han llamado de Paraguay, Argentina, de España y de Italia para hacer preguntas, pero al final no se han concretado ventas a esos lugares porque a veces el costo de enviarlas y luego transportarlas hasta las casas de los interesados es muy alto. A Estados Unidos fui una vez a hacer una casa porque salía más barato que yo fuera hasta allá que mandarla desde aquí; también envié una a Panamá, eso se puede hacer porque las casas que yo hago son desarmables”.

Él hace camas de todos tamaños, una vez le pidieron una de 2x7 (dos metros de ancho por siete de largo) para un gran danés. Le piden mucho de 2x2 que eso es como una cama king con paredes, pero también ha hecho casas pequeñas para chihuahuas de 30 centímetros por 30 centímetros.

“Un día de estos me pidieron una especie de cabaña en Lagos de Lindora para dos perros, pero era como ver un glamping de 2x4, con una altura de casi tres metros. Todo eso se hace modular, yo lo fabrico en mi casa y voy al lugar y lo instalo”, contó.

Este artista blinda las casas de los perrito que todo lo muerden

Roberto dice que el proceso de encargar una casa y ya tenerla lista en la casa del cliente tarda en promedio unos 15 días, todo depende de los pedidos que tenga.

Si usted quiere perdirle una casa de estas a este pulseador puede contactarlo al WhatsApp 8302-5743. Él lleva sus productos a cualquier parte del país. Puede ver sus creaciones en la pagina de Facebook Costa Rica Dog House.