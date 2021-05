“En mi adolescencia sufrí abuso desde los quince años. A los dieciséis sufrí una violación y a los diecisiete me practiqué un aborto voluntariamente. Lo hice egoístamente, pensando en mi superación personal, sin buscar ayuda. Lo hice sola, sin hablar con nadie. Han pasado veinte años y hasta el año pasado pude decirlo, me metí en esto del activismo y de salvar vidas y ha sido muy satisfactorio, me ha ayudado mucho a sanar”, dijo este sábado Ileana Vindas a los presentes en la plaza de la Democracia, en San José.