“También me contactó para manifestar su discrepancia con la forma que la municipalidad estaba interpretando una licitación que ellos habían ganado, por lo que me hizo entrega o me hizo llegar documentos sobre pronunciamientos de Contraloría, u opiniones jurídicas de expertos en contratación sobre el tema de las licitaciones por demanda de cuantía inestimable. Siempre le traté con respeto, como lo hago con todo el mundo, recibí sus observaciones y le dije las analizaría por las instancias correspondientes”, detalló.