Más de 40 organizaciones sociales: “El presidente Chaves no escucha y miente mucho”

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, logró lo que ni los mismos sindicatos han logrado en los últimos años, una unión prácticamente absoluta de diferentes organizaciones sociales en busca de los mismos objetivos.

Este martes 17 de octubre, en el edificio de la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) en San José, más de 40 organizaciones convocaron a una marcha de protesta pacífica el próximo miércoles 25 de octubre.

Las organizaciones que convocaron la marcha llegaron casi todas a la conferencia de prensa. (Cortesía)

Organizaciones sociales y productivas, sindicatos, organizaciones del movimiento estudiantil, universidades públicas, Magisterio Nacional y colectivos de la sociedad civil citaron, desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, a una gran protesta nacional.

La protesta es “en contra las políticas que destruyen el Estado Social de Derecho, y por la defensa de una Costa Rica próspera, libre, inclusiva y solidaria”, explicaron las organizaciones.

La marcha saldrá oficialmente en San José, a las 9 de la mañana de la Plaza de la Democracia, donde será la concentración de la Gran Área Metropolitana. De ahí subirán por la calle principal hasta la fuente de La Hispanidad en San Pedro, justo donde los esperarán otras organizaciones y de ahí todas, por circunvalación, marcharán hasta Casa Presidencial en Zapote.

Además, se harán manifestaciones regionales en diferentes puntos del país a partir de 8 la mañana y hasta las 2 de la tarde, en regiones como: Limón centro, Caribe sur, Caribe norte, Guanacaste, Puntarenas, Pérez Zeledón y zona norte del país.

“Las diversas movilizaciones tienen por objetivo expresar el descontento ciudadano ante las políticas públicas del actual Gobierno y sus alianzas en la Asamblea Legislativa, en favor de la defensa del Estado Social de Derecho en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense”, aseguró Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

“Miente mucho”

Díaz no se anduvo con paños tibios para criticar a Chaves.

“El presidente Chaves no escucha y miente mucho. Ya pasaron dos años de gobierno y nada, Chaves no escucha, no se reúne y no da soluciones.

“El país tiene demasiadas urgencias y es el momento de atenderlas como se debe. Cada sector tiene necesidades y el presidente Chaves lo único que ha hecho es vender humo, hablar muy bonito, pero sin pasar a los hechos, a las acciones”, agregó el sindicalista.

Las redes sociales ya están inundadas con estos mensajes llamando a la protesta del próximo 25 de octubre. (Cortesía)

En un documento firmado por las más de 40 organizaciones que convocan a la marcha, le exigen “respeto al estado social de derecho enmarcado dentro del mandato constitucional establecido en el Artículo 50 que indica: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, aseguran.

Explicaron las organizaciones que el próximo 25 de octubre protestarán buscando: “La soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universal y de calidad, así como la protección del ambiente y nuestra seguridad energética.

“Además, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna y atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana”.

Le consultamos a Luis Aguilar, presidente de ADEP, qué logró unir a más de 40 organizaciones por qué marcharán.

“Estamos unidos porque el país está en una grave crisis económica, social y ambiental. Nosotros no nos unimos para pelear con el presidente Chaves, al contrario, lo que queremos es un diálogo, un fortalecimiento de la comunicación con el Gobierno.

La marcha sale de la plaza de la Democracia en San José, llega a San Pedro y de ahí a Casa Presidencial en Zapote por circunvalación. (Jose Cordero)

“Actualmente el Gobierno trabaja por un lado y estas más de 40 organizaciones trabajan por el otro. El país urge unión, diálogo. No voy a negar que se han dado espacios para conversar, pero no han sido suficientes. Es momento de buscar unión porque de lo contrario las nuevas generaciones nos lo van a cobrar y bien caro”, respondió Aguilar.

“Hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos”, agregan las organizaciones.

Consultamos a la Presidencia de la República si el presidente Chaves iba a dar su posición sobre la convocatoria a la marcha; sin embargo, no nos han respondido.