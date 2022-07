Mauricio Wright: “El rosario me gusta, me siento bien”

Mauricio Wright, asistente técnico del Club Sport Cartaginés, el nuevo campeón nacional, celebró un título más en su carrera futbolística el 6 de julio, cuando los brumosos alzaron la copa del Torneo Clausura 2022, y lo hizo como ha sido su costumbre desde que debutó en 1991, con un rosario al cuello.

Uno de los momentos que más dejó ver la devoción de Mauricio por el rosario fue durante la Copa del Mundo de Corea y Japón, específicamente el martes 4 de junio del 2002.

Gol de Costa Rica ante China, fue el segundo pepino y Wright festejó. Archivo. (AFP )

Aquel día la selección de Costa Rica venció 2-0 a China y Wright anotó uno de los goles. Al momento de Mauricio Wright la anotación, se quitó la camisa y el rosario que andaba se mostró completico.

Veinte años después de aquel gol, el miércoles 6 de julio, el ahora director técnico festejó el histórico título brumoso siempre con un rosario muy cerca.

“Soy una persona creyente en Dios. En mi vida personal siempre me encomiendo y pongo todo en manos de Dios y a nivel deportivo siempre fue así. Siempre he sido muy espiritual. Casi siempre, cuando jugué, portaba el rosario y como entrenador siempre lo uso”, le dijo a La Teja ya como campéon con Cartagineś.

Un cabezazo perfecto de Wright y la pecosa al fondo de las redes chinas. Archivo. (AFP )

“El rosario me gusta, me siento bien conmigo mismo con esa parte de devoción, de espiritualidad. En el Mundial (Corea y Japón 2002) andaba rosario y cuando quedé campeón en los equipos que he estado siempre portaba el rosario”, nos confirmó el pasado 7 de julio, menos de 24 horas después de haber celebrado con los cartagineses.

Como futbolista, Wright fue campeón en Costa Rica con Saprissa en 1994 y 1995; en 1998 lo fue con el Comunicaciones de Guatemala. Además, fue campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf en 1993 y 1995, con Saprissa y de la Copa de Naciones UNCAF de 1997 con la selección nacional.

Rosario en el pecho y para evitar cualquier tarjeta, bien prensado con cinta adhesiva, eso fue en Corea y Japón 2002. Archivo. (AFP )

Ya como entrenador logró otro histórico título con el ya desaparecido Brujas FC de nuestra primera división en el 2009; también celebró el Torneo de Copa con Cartaginés en el 2014; el Torneo Clausura con Saprissa en el 2021 y la Supercopa tica, también con los morados ese mismo 2021. Fue declarado el mejor director técnico del Torneo Clausura 2021.

“Muchas veces el rosario que ando me lo ha regalado alguien de mi familia y me los dan ya benditos. El rosario es parte de mi indumentaria deportiva”, reconoció un Wright, quien debutó como entrenador el 29 de julio del 2007, o sea, este 2022 cumplirá quince años en los banquillos.

El 2021 fue un año con episodio difícil para Wright ya que en mayo enfermó de covid-19 y debió ser hospitalizado.

El 5 de junio, el Deportivo Saprissa, al que entonces dirigía, anunció que ya le habían dado la salida.

Wright se describe como una persona “sencilla, tranquila y que no se mete en conflictos”. Incluso, reveló que una de sus filosofías que aplica en el día a día es “vivir y dejar vivir”.

Mauricio Wright fue el 8 de junio con su familia a la misa que hubo en la basílica de Los Ángeles. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

