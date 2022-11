Mecánico asegura que revisión de Dekra es mucho más flojita que la de Riteve

Un mecánico de Heredia que se dedica, entre otras cosas, a llevar carros a la revisión técnica de vehículos, dice que la inspección que hace la empresa alemana Dekra es mucho mas flojita que la que hacía Riteve.

En esta nueva administración, ya él ha llevado cuatro carros distintos de sus clientes a la estación de Lagunilla de Heredia y en todas las ocasiones le han quedado debiendo, porque dice que hay cosas importantes que no chequean.

Mecánico dice que ya no revisan el cinturón, el asiento ni el pedal del freno desde adentro del carro. Foto: Cortesía. (Cortesía )

“Me empezó a llamar mucho la atención que la gente decía que ahora la revisión era mucho más rápida, eso me dio curiosidad. Ayer (lunes 31 de octubre) llevé cuatro carros y vi por mis propios medios el porqué ahora la revisión es más rápida”, contó el experto en carros, quien prefirió no revelar su nombre.

Él recuerda bien que en tiempos de Riteve, y antes de que empezara la pandemia, los colaboradores que hacían la revisión técnica le pedían a los choferes que se bajaran de los vehículos para revisar algunas partes del carros, pero eso ya no ocurre.

Regla de que carros con daños peligrosos deben salir de revisión en grúa y sin placas siempre ha existido

“Si el conductor no se baja del vehículo no hay manera de que el personal de Dekra revise de forma correcta el cinturón, recuerdo que antes, cuando estaba Riteve, estiraban el cinturón para ver si estaba en buenas condiciones, revisaban si se retraía por sí solo, también veían el acople para ver si se sujetaba bien, pero ahora con Dekra no se fijan en nada de eso.

“Otra de las cosas que se revisaban antes era que el asiento del conductor estuviera bien fijado; el sistema de frenos, específicamente el servofreno que es un mecanismo que hace que el presionar el freno sea más suavecito y hay hasta que apagar el carro y presionar el freno hasta el fondo unas tres veces para luego encenderlo y ver si el freno baja con suavidad. También se fijaban en el estado del aislante del pedal del freno para asegurarse que no estuviera liso porque eso puede generar que el zapato se resbale, pero ahora, como no bajan al chofer del carro, ya no revisan esos detalles importantes”, detalló el mecánico.

Él asegura que antes de duraba cerca de dos minutos en la fosa y ahora se tarda la mitad del tiempo. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Pandemia cambió el proceso

El herediano dice que durante la pandemia, debido a las medidas sanitarias, el procedimiento cambió, pero aún así Riteve revisaba esas cosas.

“Como había que mantener el distanciamiento social, los funcionarios de Riteve le decían al conductor cómo estirar el cinturón, cómo revisar el asiento, cómo mostrar el pedal del freno y ellos testificaban que todo estuviera bien”, narró.

Desde hace 14 años, don Carlos ha sido el primero en pagar el marchamo

Con solo omitir esas revisiones, el mecánico dice que ya se ahorra tiempo en la revisión, pero según su percepción otra parte que acorta el proceso es que ahora duran menos en la fosa.

“Recuerdo que antes tardaban unos dos minutos en la fosa revisando la parte de abajo del carro, pero ahora si acaso duran uno, no sé si de verdad les da tiempo de revisar como debe de ser todos los componentes que se deben chequear en esa parte de la revisión.

Ya no hacen a los choferes bajarse del carro como lo hacía Riteve. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“Desde la fosa se revisa el sistema de frenos, la suspensión, la dirección, el chasis, los soportes del motor, las fugas de fluidos (aceite de motor, trasmisión y dirección hidráulica), se tiene que pedir al chofer que frene, que mueva la dirección primero con movimientos cortos y luego rápido, así se puede ver si hay holguras que es cuando al mover el volante no se ejerce suficiente fuerza en las ruedas”, explicó el mecánico.

Él insiste en que todos esos cambios hablan mucho de la calidad de la inspección que hace Dekra y le preocupa que como ya el chequeo no es tan exhaustivo, vayan a aumentar los accidentes de tránsito.

Fabricio Alvarado reacciona a publicación que dice que “se toca” con otros hombres

No calientan el motor

Otro de los procedimientos que el experto no ve bien es que en dos de las ocasiones que llevó vehículos a la revisión de Dekra, vio que los carros que iban delante de él no pasaron la prueba de gases.

“El procedimiento que siempre se ha usado es que se miden los gases y si el vehículo no pasa la prueba se le permite calentar el motor durante dos minutos, eso no es una ventaja que se le da al usuario, sino es parte del procedimiento, pero ya no ofrecen esos dos minutos”, aseguró.

El MOPT asegura que fiscalizará las revisiones en todas las estaciones de Dekra. Foto: Albert Marín.

En La Teja consultamos a Dekra para conocer el porqué no se está revisando tan a detalle como antes los vehículos y por qué no se le da a los conductores los dos minutos de calentamiento necesarios para medir mejor los gases, pero al cierre de edición aún no había respuesta.

También se le consultó al ministro de Obras Públicas y Transportes si ellos están pendientes de si la inspección técnica vehicular se está haciendo como debe de ser y esto fue lo que dijo:

“Hay un equipo de fiscalización de Cosevi (Consejo de Seguridad Vial) que se encarga de ir y verificar que se esté siguiendo la norma y desde ya le puedo decir que la misma norma de aquí a unos seis meses la vamos a estar revisando para refrescarla y actualizarla, ellos (Dekra) deberían estar haciéndolo bien y confío en que sí, nuestros fiscalizadores van a estar visitando las estaciones para garantizar que eso sea así”.