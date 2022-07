Mecánicos del MOPT revisarán carros usados importados cuando se vaya Riteve

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles al finalizar el Consejo de Gobierno que cuando termine el contrato de la empresa española Riteve, los carros usados importados serán revisados por mecánicos del MOPT para que puedan entrar al país en regla.

La idea es no atrasar el proceso de importación de los vehículos para no afectar a los empresarios mientras en el país no vaya una empresa encargada de hacer la revisión técnica vehicular.

El contrato de Riteve termina el 15 de julio. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La semana pasada se había anunciado que durante la ausencia de una compañía que revisara y garantizara el buen estado de los vehículos, se frenarían las certificaciones de los carros importados usados, pero ya el tema se resolvió.

Los carros importados nuevos no tendrán que ser revisados, solo harán los trámites para entrar de forma legal.

El contrato de Riteve finaliza el próximo 15 de julio y desde ya el Gobierno está en busca de una empresa que asuma el proceso y uno de los requisitos será que baje bastante el precio.

El mandatario dijo que aunque la Aresep dice que lo mejor es que la nueva empresa llegue cobrando por la revisión los mismo que cobraba Riteve, según los cálculos del MOPT ese precio se puede bajar al menos un 55%.

El 19 de julio habrá una audiencia en la que el ministro del MOPT, Luis Amador y Aresep hablarán del tema del precio de la revisión para ponerse de acuerdo.