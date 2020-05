“Inicié como jefe de trastienda en Santa Ana, luego pasé a jefe de cajas y luego de planta, donde por mi buen desempeño me dieron la oportunidad de abrir el Megasuper de La Ribera de Belén. Luego pasé a subgerente de punto de venta en Hatillo, donde me pasaron a administrador de ese local, me regresaron a Santa Ana como gerente y luego de nuevo a Belén.