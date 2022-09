¡Mejor no use las gomitas de ositos para el sexo oral!

Cuando le contamos al sexólogo Mauro Fernández, que las gomitas de ositos son moda en las redes sociales porque la gente está investigando cómo se usan en el sexo oral, no le gustó para nada la idea porque considera que “es un placer que podría provocar una infección”.

“Esas gomitas tienen una gran cantidad de azúcar y meterle a la vagina de la mujer uno o dos ositos de esos podría provocar una infección por hongos, además, se corre el riesgo de que esas gomitas se vayan al fondo de la vagina y ya ninguno de los miembros de la pareja puedan sacarlas, entonces deberán buscar a un ginecólogo que las saque.

La nueva moda de usar gomitas de ositos para el sexo oral puede provocar infecciones vaginales. (Archivo)

“A mí me parece que esto de las gomitas de ositos representa mucha ignorancia con respecto al sexo oral. Hay manuales muy buenos sobre sexo oral que sirven para guiar hacia un placer absoluto y no tienen nada que ver con meterle dulces a la mujer”, advierte Fernández.

El sexólogo recuerda que la vagina de la mujer es muy sensible y no es para andar metiéndole comida de ningún tipo porque existe un real riesgo de que, por ejemplo, una gomita de osito llegue hasta el útero o las trompas de Falopio, si no es sacada a tiempo, y así se estaría poniendo en riesgo hasta la fertilidad de la mujer por motivo de una infección fuerte.

¿Por qué las gomitas de ositos son tan populares entre las parejas?

El sexólogo, Mauro Fernández, no recomienda meterle ningún tipo de comida a la vagina de la mujer.

“La vagina tiene su propia forma, su propia flora, para protegerse sola de las infecciones, pero eso no incluye una infección provocada por un dulce. Hay que cuidarse mucho”, advierte el sexólogo.