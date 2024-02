Mensaje del presidente Rodrigo Chaves sobre la inseguridad causa frustración, molestia y dudas

¡La inseguridad se está adueñando del país! Los homicidios por la guerra entre bandas narco no se detienen y este lunes se cruzó una línea muy delicada: ya tocaron a los niños.

Una balacera ocurrida en las afueras de la escuela Silvestre Grant, en El Cairo de Siquirres, en Limón, dejó un hombre muerto y tres chiquitos y dos adultos heridos.

El mandatario Rodrigo Chaves le tira la papa caliente a los diputados para que resuelvan la crisis de inseguridad. Foto: Cortesía. (Cortesía)

El OIJ detalló que un niño de cuatro años recibió un balazo en el muslo de la piernita derecha, uno de 10 años también fue herido en el muslo derecho y otro de 11 años en el antebrazo derecho. ¡Nunca se había visto algo así en el país!

Este martes hubo Consejo de Gobierno en la región brunca del país, porque el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anda de gira por esos rumbos. Lo lógico era que el mandatario se refiriera a la terrible situación de violencia que vive el país y el hecho que dejó a los pequeños heridos, pero el mensaje que dio fue frío y ni siquiera mencionó lo ocurrido en la escuela.

Como ya es común, el mandatario se desgastó atacando a la Contraloría, los diputados, mandando indirectas a la prensa, pero a los narcos, que son los que tienen el país con una rodilla en el suelo, no les dijo mucho.

“Al fin Costa Rica entendió cuál es la causa y la cura de la falta de seguridad y que el Gobierno solo puede hacer una tercera parte. Me tocó resentir a alguna gente cuando el 22 de noviembre en Guácimo dije: ‘Se acabó, voy a retirar los proyectos que envió el Poder Ejecutivo para arreglar ese bendito cáncer de los jóvenes que se nos hicieron sicarios, de los que se nos hicieron consumidores, de los extranjeros que vienen a vender droga aquí, hay que meterlos a la cárcel’”, expresó Chaves en su discurso.

Este martes el OIJ registraba 128 homicidios. Foto: Archivo.

“Yo no voy a hacer nada contra la ley porque lo juré con la mano izquierda cercana sobre la Biblia, mientras levantaba mi mano derecha hacia el pabellón nacional, no voy a violar la ley, pero hay que cambiar la ley para poder meter a esos señores a la cárcel, vamos pa’lante diputados, eso es algo que solo ustedes lo pueden hacer, yo no”, agregó el mandatario, pero sin ni siquiera mencionar la balacera en la escuela.

Diputados responden

El diputado liberacionista Gilbert Jiménez, miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, dijo que estas palabras de Chaves demuestran que él aún no ha comprendido cuál es su labor.

“Esto viene de demostrar la incapacidad, la impotencia y el no cumplir el mandato constitucional que le dio el pueblo de gobernar y velar por las competencias y responsabilidades que le da la Constitución Política, la cual claramente establece que le corresponde al Poder Ejecutivo velar por el resguardo la protección, la vigilancia, la seguridad de toda la ciudadanía”, dijo el legislador.

Jiménez recordó que los proyectos de ley que presentó el Gobierno estaban mal redactados y tenían vicios que iban en contra de la Constitución Política, razón por la que no prosperaron.

“Un buen gobernante tiene que buscar consensos, tiene que tener diálogo, tiene que tener puentes, potencial de líder, cosa que lamentablemente le está quedando muy grande al presidente”, agregó Jiménez.

La inseguridad se está apoderando del país y el presidente dice que el puede hacer poco. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, el diputado Gilberto Campos, del Liberal Progresista, aseguró que él y sus demás compañeros tienen muy claras sus responsabilidades y que se han puesto las pilas con los proyectos de ley que tienen que sacar adelante en materia de seguridad.

“Uno puede entender el estilo de plaza pública, tratando de enervar al público presente, pero diay, así no se legisla, se legisla discutiendo razonablemente y lo estamos haciendo. Ya la Asamblea Legislativa ha aprobado varios proyectos de ley que mejoran el tema legal y tienen que ver con la prisión preventiva, beneficios carcelarios, entre otras cosas, pero no es a gritos que se logran las cosas, además, esa tercera parte que le queda al presidente, como dice él, que es el control de la Fuerza Pública, no es algo pequeño, es fundamental en la crisis que estamos viviendo”, aseguró el legislador.

Datos desmienten al presidente

El politólogo Gustavo Araya dice que, pese a que Chaves quiere hacer ver que todo está mejorando en la seguridad del país, los datos y la realidad lo desmienten.

“El gobierno ha querido hacer creer que tiene controlada la situación de la seguridad. En la última cadena, la del domingo, quiso hacerle creer que hay una disminución de la inseguridad, sin embargo las cifras lo contradicen todos los días”, dijo Araya.

Rodrigo Chaves se lavó las manos en el tema de la seguridad del país

Y es que la cadena de televisión se publicó el domingo en la noche y ese mismo día, horas después se dio un triple crimen en Desamparados, además, el lunes en la mañana se dio una balacera frente a la escuela.

“El mandatario Chaves ha señalado que los narcos se matan entre ellos y bueno, esta situación lo pone de frente a la realidad y al engaño al que ha sometido a la población costarricense, ya hasta los niños están sufriendo”, agregó el politólogo.