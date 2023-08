Mexicana cuenta la situación escalofriante y traumática que vivió en un Airbnb en Costa Rica

Los extrajeros se quedaron en un Airbnb en Monteverde, donde se llevaron tremendo susto.

Muchas personas vienen a Costa Rica a descansar y a pasarla bien, pues somos un país muy pura vida; sin embargo unos extranjeros quedaron asustados por lo que vivieron en un Airbnb.

Marifer Bru una usuaria de TikTok, que al parecer es de origen mexicano, contó a través de un video la pesadilla que pasó con sus amigos en una cabaña en Monteverde.

La joven expresó que vino a Tiquicia por 10 días con tres compas, y se fueron un par para la hermosa zona de Monteverde, en Puntarenas, a hospedarse en una cabaña.

La muchacha en el video explicó que en la cabaña estaba en medio de la nada, y que al salir no se veía nada pues la calles en el sector donde ellos estaban hospedados no tenían iluminación.

“Fuimos a comprar algunas bebidas para estar en la cabaña, mientras estuvimos ahí pusimos música y de pronto empezamos a escuchar un tipo de música más fuerte en la puerta, pero no salimos por miedo”, contó.

La joven dijo que por el tremendo susto que se llevaron le avisaron a la persona encargada de Airbnb, ya que se les paró la peluca y no sabían qué hacer. Contó que la persona responsable de la cabaña revisó las cámaras pero no se logró ver nada, finalmente tuvo que llegar al lugar a revisar pero no había nada cerca.

“Me dijo que no teníamos vecinos y que estábamos solos, en ese momento yo sentí lo que era el miedo. En un momento, quitaron la música por un minuto y luego la volvieron a poner, pensábamos que quien fuera esa persona estaba jugando con nuestros sentimientos”, afirmó.

Luego mostró un poco el video en donde aparecen las cuatro personas escuchando una música con volumen altísimo y todos asustados con lo que ocurría.