Mientras el país llora la muerte de mujer y su bebé, Rodrigo Chaves le baja el piso a la delincuencia

El presidente Rodrigo Chaves dijo en una actividad en Limón, que quienes andan en buenos pasos no deben preocuparse por la crisis de inseguridad que se vive en el país. Captura de video.

En momentos en donde el país llora la muerte de una mujer de 21 años y su bebita de 4 años a manos de sicarios, en Limón, el presidente de la República Rodrigo Chaves asegura que no hay por qué preocuparse por la criminalidad.

El martes anterior, durante una actividad en la que participó el mandatario, precisamente en Limón, Chaves contó una anécdota y aseguró que la ola de delincuencia es de la gente que anda en malos pasos y que por eso, le bajó el piso a la delicada situación de inseguridad que se vive en el país.

“Ahora me encontré unos amigos ahí, me regalaron un café en un negocio en la carretera. Muchísimas gracias.

“Y me dijeron, don Rodrigo no se preocupe tanto por el crimen y me lo dijeron de buen corazón, no se preocupe por los asesinatos, porque mientras uno no se meta en malos pasos, no hay por qué preocuparse, eso es entre ellos que se matan.

“¿Saben qué? Sí es cierto”, declaró Chaves.

Recordemos que el 2023 cerró con 907 homicidios y al día de hoy, el OIJ contabiliza un total de 271 homicidios.