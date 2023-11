Mientras hacía un robot, herediana del Científico de Alajuela pegó nota 800 en el examen del TEC

“Vieras que cuando salí del examen me sentía muy contenta porque pude hacer todo, logré terminar hasta la última pregunta, pero como uno puede equivocarse en la mínima cosa, jamás me imaginé que había logrado el 800. Nunca me pasó por la mente.

“Cuando revisé por Internet cuánto me había sacado de nota no entendí nada. Veía un 800 y me decía, ok, ese es el valor del examen ya lo sé, pero dónde está mi nota. La verdad no comprendí al inicio que ese 800 era mi nota, es que no lo creía”.

Natalia celebró su 800 en el TEC con Gio, su perrito Yitsu de 3 años, el cual es una pega de amor, asegura la herediana. (Cortesía)

Es parte de lo que nos comentó Natalia Orozco Delgado, de San Francisco de Heredia, estudiante del Colegio Científico de Alajuela, quien pegó la nota perfecta en el examen de admisión del Tecnológico de Costa Rica (TEC), para el Proceso de Admisión 2023-2024: sacó 800 puntos de 800 puntos posibles.

A la estudiante del Científico de Alajuela le encantan las matemáticas y la robótica, por eso estudiará Ingeniería en Computación en el TEC.

LEA MÁS: Científica tica es la mamá de los tsunamis

Junto con un compañero del cole, Allan Bolaños, ganaron el primer lugar en la categoría Olibot Senior de la Olimpiada Mundial de Robótica 2023, que se realizó en Panamá a principios de este mes de noviembre.

En la foto, Allan Bolaños estudiante del Científico de Alajuela, Natalia y la directora de esa institución, Johanna Salazar, cuando presentaron a Sammy, el robot que los estudiantes construyeron. (Cortesía)

“Creamos un robot asistente que se llama Sammy, el cual es capaz de controlar todos los circuitos de una casa inteligente, tiene inteligencia artificial, puede escuchar, ver y hablar. Nos encantó el proyecto por eso Allan y yo le pusimos mucho cariño. Ganar fue otra gran sorpresa y otra gran alegría”, asegura.

No creía

Fue hace tres semanas que revisó su nota y Natalia no olvidará que entró en negación con el haber sacado la nota perfecta. “No lo creía y no dejaba a mi mamá decirle nada a nadie por ese estado de negación, como que no comprendí al inicio que realmente me saqué ese 800.

LEA MÁS: Tica tiene de oficina el mundo: Así es trabajar y viajar al mismo tiempo

“Tampoco le decía nada a mis compañeros, si alguien me preguntaba, les decía que creía que me había sacado un 800, pero que no estaba segura y por eso la verdad no sabía cuánto me saqué”, recordó.

Natalia Orozco junto a sus papás, Carlos Orozco y Carolina Delgado. (Cortesía)

Fue hasta que la llamaron directamente del TEC para confirmarle que su nota era la más alta y la convocaron para un acto de reconocimiento por haberse sacado ese notón. Acto que se realizó este 21 de noviembre y en el cual no solo reconocieron a Natalia, sino a los otros 29 mejores promedios.

La herediana explica que el 800 en verdad es una nota que se trabajó en conjunto, justo el mejor equipo en el cual un estudiante de colegio puede estar, el de la familia.

Los papás, don Carlos Orozco y doña Carolina Delgado, junto con los abuelos, don Gerardo Delgado y doña Margarita Martínez, siempre la han apoyado y motivado para que se mantenga leyendo, aprendiendo y estudiando. Ese ambiente familiar, explica Natalia, se convierte en uno de los principales pilares de su buen rendimiento en las aulas y en la nota perfecta del TEC.

“Es un gran orgullo, estamos muy emocionados, ella siempre ha sido una alumna destacada, nosotros estamos para apoyarla siempre y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa”, comenta doña Carolina.

Segundo y tercero

El segundo lugar lo logró Mauro Barboza Álpizar, del Colegio Sagrada Reina de los Ángeles de San José, quien también recibió un reconocimiento por la nota alcanzada de 792,48 puntos. Quiere estudiar Ingeniería Mecatrónica.

“Me encanta Ingeniería Mecatrónica, porque es una carrera innovadora, tiene un buen mercado laboral y muchas empresas internacionales solicitan profesionales en esta área”, acotó Barboza.

Los tres mejores puntajes del proceso de Admisión 2023-2024: Luis Carlos Hernández (izq.), Natalia Orozco y Mauro Barboza Alpízar, junto a la vicerrectora de Vida Estudiantil, Camila Delgado, y la rectora del TEC, María Estrada (der.). (Cortesía)

El joven asegura que el TEC es la universidad estatal que tiene mayor nivel en cuanto a ciencia y tecnología.

El tercer lugar fue para Luis Carlos Hernández Hernández, del Colegio Yorkin, con una nota de 789,51. Él eligió la carrera de Ingeniería Física.

“Desde siempre me ha gustado la matemática, siempre he estado en olimpiadas de mate. La física tiene muchas cosas interesantes, fenómenos de la vida y puedo aplicar la física para el mundo”, destacó Hernández.

LEA MÁS: Conozca la tica que es feliz a 53 grados bajo cero

Para Hernández, el TEC tiene un gran prestigio en ingenierías a nivel internacional, por lo que considera que “es bastante bueno entrar”.

Becas del 100%

Entre los 30 mejores promedios del Proceso de Admisión 2023-2024, 15 estudiantes son de colegios públicos y 15 de colegios privados.

Además del reconocimiento, cada uno de estos jóvenes tendrá una beca del 100% para realizar sus estudios.

Para la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, los resultados alcanzados por todos estos jóvenes son producto del empeño y tiempo que invirtieron durante sus años de estudio, así como la confianza que ellos han tenido en sus capacidades y la determinación que pusieron en alcanzar una meta tan ambiciosa como lo es ingresar a la institución.

Natalia fue la única estudiante del país que pegó el 800. (Cortesía)

Este año se inscribieron 20.430 estudiantes para hacer el examen de admisión, pero solo 17.122 realizaron la prueba. Entre esas personas, 8.358 obtuvieron una nota mayor o igual a la nota de corte institucional, que es de 520 puntos.