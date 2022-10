Mientras muchos esperan meses para la prueba de manejo otros la desaprovechan

¡Es una injusticia! Mientras muchas personas esperan meses para que les llegue la hora de hacer su examen práctico de manejo, otros desaprovechan su cita porque no se presentan.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que entre enero y setiembre de este año, por ausencia de la persona matriculada, en las pruebas para motos se desaprovecharon 7.121 espacios y en las de vehículo particular 12.460 citas.

72 de cada 100 personas gana la prueba práctica en automóviles. Foto: MOPT. (Cortesía MOPT)

Gary Jiménez, asesor de la Dirección General de Educación Vial, detalló que el porcentaje de ausencia más alto se presenta en las citas para licencias clase C (transporte público) donde 33 de cada 100 usuarios no se presentan, y el más bajo para licencias D (equipo agrícola); en esa modalidad solo 1 de cada 100 usuarios no se presenta.

Debido a la gran demanda que tiene este servicio y los esfuerzos que están realizando las autoridades para realizar una apertura extraordinaria de espacios, se solicita a las personas que tengan una cita programada hacer todo lo posible por presentarse a la misma, verificar los datos de la matrícula y llegar puntual con el fin de que el espacio pueda ser aprovechado.

No deje perder su cita para la prueba práctica. Foto: Alonso Tenorio. (alonso tenorio)

En cuanto a los usuarios que sí llegan a hacer la prueba, el porcentaje de aprobación es del 76% para licencias clase A (motos); es decir, 76 de cada 100 personas sí la pasan. En lo que se refiere a los automóviles (pruebas tipo B) el porcentaje de aprobación es del 72%; o sea, 72 de cada 100 personas la ganan. Estos dos tipos de licencia son los de mayor demanda.